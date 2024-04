Ciucă, la aniversarea NATO: Este momentul să deschidem un alt capitol istoric. Bătălia acestor ani, între democrație și autoritarism

Șeful Senatului și președintele PNL, Nicolae Ciucă, a subliniat în cadrul evenimentului dedicat aniversării a 20 de ani de la aderarea NATO că este momentul pentru deschiderea unui alt capitol istorc, avertizând totodată că bătălia acestor ani este între democrație și autoritarism.

„România este o țară sigură! Da - asta spunem astăzi datorită Armatei României și datorită Alianței la care am aderat în urmă cu 20 de ani. Aceasta este una dintre cele mai mari realizări pe care România le-a făcut în ultimele decenii. România a arătat lumii întregi cum o țară trecută prin decenii de comunism și de tranziție dificilă a reușit să se transforme într-o democrație consolidată și într-un aliat de încredere al NATO”, a spus fostul premier, arătând că „în drumul postcomunist al României au fost până acum două mari etape în raport cu apartenența la NATO - una de tranziție și aspirație la aderare, înainte de 2 aprilie 2004; cea de-a doua de consolidare a poziției de stat membru al Alianței în cei 20 de ani care s-au scurs de atunci.

Șeful Senatului a mai arătat că „aderarea la NATO nu a fost destinația noastră”, ci „a fost un început pentru noi”.

„Începutul transformării și al efortului întregii societăți de a deveni mai bună și mai dreaptă. Mă simt mândru când privesc în urmă la ultimii 20 de ani și văd diferențele semnificative, care se datorează și efortului a zeci de mii de oameni, din care am avut onoarea să fac parte și eu. Țara noastră a pornit pe drumul integrării euro-atlantice, imediat după 1990, cu neobosită determinare. Am fost primii care am semnat în 1994 Parteneriatul pentru Pace. Iar atunci când a fost nevoie, nu am ezitat să participăm cu trupe în teatrele de operații alături de aliați”, a mai spus Ciucă.

Fostul premier a mai arătat că, „după intrarea în Alianța Nord Atlantică, România a asumat obiective ambițioase. Țara noastră nu a rămas la statutul de simplu beneficiar, ci a devenit o sursă de securitate în regiune, un pilon esențial al Alianței Nord-Atlantice la Marea Neagră” și a fost „printre primele state ale Alianței care s-a angajat să aloce 2% din PIB pentru Apărare și să respecte promisiunea făcută la Summitul din Țara Galilor din 2014”.

„Astăzi, suntem într-un moment în care democrația are nevoie de o Alianță Nord-Atlantică puternică. România este în prima linie a sprijinului pentru Ucraina. La doar câteva sute de kilometri de locul în care ne aflăm, bombele rusești cad peste case, peste școli, peste piețe ucigând oameni nevinovați”, a mai spus Ciucă, subliniind că, „dacă vrem ca pacea să revină pe continentul nostru, dacă vrem să lăsăm generațiilor următoare o lume mai sigură, bazată pe respect pentru regulile internaționale, avem datoria să sprijinim Ucraina să câștige războiul împotriva Rusiei”.

„Odată cu aniversarea a 20 de ani de NATO, România încheie o etapă. Este momentul să deschidem un alt capitol istoric. România are nevoie de un nou proiect de țară, care să răspundă provocărilor prezentului și să definească viitorul. Trebuie să ne întrebăm: cum vrem să arate România peste 10 sau peste 20 de ani? În interiorul acestui proiect de țară putem să ne gândim următorii 10 ani ca un ”deceniu al siguranței” pentru România și pentru români. Nu includ aici doar creșterea capacității de apărare și investiția în industria de apărare, ci toate elementele care fac o societate puternică”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Potrivit liderului liberalilor, „România viitorului este una cu instituții democratice solide, capabilă să ofere siguranță la nivelul întregii societăți”, dar și „un pol de independență energetică, excelează în inovație și tehnologie, pune accentul pe educație și pe combaterea dezinformării și mai ales investește în oameni și în potențialul lor”.

„Bătălia acestor ani este una între democrație și autoritarism, între o ordine mondială bazată de principii și reguli, pe de o parte și cei care vor să o schimbe prin forță, de cealaltă parte”, a mai spus Ciucă.