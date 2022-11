Ciucă îi recomandă lui Nicuşor Dan să se împrumute pentru rezolvarea problemei căldurii: Nu eu i-am dat sprijin politic

Premierul Nicolae Ciucă a afirmat că singura varianta pentru stingerea datoriei pe care distribuitorul de căldură din Bucureşti o are la Elcen este împrumutul, menţionând că problema trebuie rezolvată la nivelul adminstraţiei locale.

"Este o problemă a autorităţii locale. Primăria Municipiului Bucureşti, domnul primar are în responsabilitate să rezolve această problemă. Eu, de anul trecut de când am preluat guvernarea, am chemat primăria la discuţii şi instituţiile din sistem pentru a rezolva problema termiei în perioada sărbătorilor de iarnă de anul trecut. După aceea, văzând care este situaţia, l-am invitat pe domnul primar (Nicuşor Dan), împreună cu cei responsabili, să vină la Guvern şi să prezinte un plan concret prin care putem să rezolvăm această situaţie de sistem din Capitală. Până în momentul de faţă, soluţiile sunt fie să ridicăm noi plafonul de îndatorare, fie să dăm bani de la buget. Or, bani de la buget să-i dăm pentru o autoritate locală, care putea până în acest moment să rezolve problema, cu certitudine nu-i vom avea. (..) Soluţia, în momentul de faţă, din punctul meu de vedere, este ridicarea plafonului şi să îşi rezolve problema la nivelul autorităţii locale", a declarat Nicolae Ciucă.

Potrivit Agerpres, întrebat dacă ar putea să îi ridice sprijinul politic lui Nicuşor Dan, Nicolae Ciucă a răspuns: "Nu eu i-am dat sprijinul politic. (...) Să se pronunţe filiala din care face parte".

Termoenergetica, compania care distribuie agentul termic în Bucureşti, are o datorie de aproximativ 600 de milioane de lei la societatea de stat producătoare de energie termică şi electricitate Elcen, fiind în pericol de insolvenţă. Nicuşor Dan a afirmat, la Profit News, că este de acord cu împrumutul banilor, însă trebuie ca Guvernul să ridice plafonul.

După ce Marcel Ciolacu i-a recomandat să demisioneze, edilul Capitalei a lasat critici la adresa social-democraţilor pe tema lipsei de implicare în problemele întâmpinate de administraţia locală.

”Domnul Ciolacu ar trebui să ceară mai degrabă demisia ministrului de Finanţe, este total opac la toate argumentele mele raţionale începând de anul trecut, în care spuneam că bugetul Primăriei este dezachilibrat faţă de facturile de termie care trebuie să vină. Înainte de bugetul pe 2022, am avut două discuii cu ministrul de finanţe, am încercat şi cu domnul Ciolacu de vreo două ori, nu am reşut să stabilesc o întâlnire. Am avut şi o conferinţă de presă publică pe tema asta, a fost un comitet interministerial pe termie, cu reprezentanţii tuturor ministerelor, de vrei 15 ori s-a întâlnit de la începutul anului 2022, ministrul de finanţe nu prea a venit. În vară am încercat să am o discuţie cu ministrul de finanţe care mi-a spus la telefon că este o decizie politică a coaliţiei şi că nu este dumnealui persoana cu care să vorbesc”, a declarat Nicuşor Dan, potrivit sursei citate.