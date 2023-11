Ciucă: România are o economie robustă, care a făcut față provocărilor din ultimul an. E rezultatul măsurilor luate

Agenția Moody’s, a treia mare instituție financiară națională, a refăcut analizele pentru datoriile pe termen lung și pe termen scurt ale țărilor. Indicatorii au arătat că România are o economie robustă, cu posibilitate de creștere.

Agenția Moody’s a reconfirmat raitingul datoriei guvernamentale ale României, respectiv raitingul Baa3 pentru datoria pe termen lung și P-3 pentru datoria pe termen scurt. Potrivit analizelor, România are o „economie robustă, care a făcut față provocărilor din ultimul an și are capacitatea de creștere sustenabilă în următorii ani”, potrivit președintelui Senatului Nicolae Ciucă.

„Anul trecut, România a marcat recorduri istorice în materie de investiții străine directe, de absorbție a fondurilor europene, iar valoarea în bani a creșterii economice din anul anterior a fost cât întreg PIB-ul României din 2004. Raportul Moody’s confirmă că acestea sunt fundamente ferme pentru continuarea sporirii productivității muncii și a creșterii economice robuste din anii următori, precum și pentru reducerea și mai mult a diferenței dintre nivelul de trai al românilor și media europeană”, a mai transmis Nicolae Ciucă.

Conform agenției Moody’s, economia României va înregistra o creștere de 2% în 2023, de 3,2% în 2024 și de 3,5% în 2025. Creșterea economiei este susținută de investițiile și fondurile alocate în cadrul programelor Uniunii Europene. Moody’s este a treia mare agenție internațională, după Fitch (în septembrie) și Standard & Poor’s (în octombrie) care certifică soliditatea economiei românești și capacitatea noastră de creștere.

Depășirea Poloniei

Președintele senatului, Nicolae Ciucă, a confirmat și în cadrul unei emisiuni televizate creșterea economică a României. „După cifrele pe care le-au difuzat agențiile de raiting, România are o perspectivă de evoluție economică ce îi va permite în 2025 să depășească Polonia ca valoarea a Produsului Intern Brut, după ce, în 2022, am depășit în Ungaria și alte țări”.

„Adică asta (n.r. depășirea valorii PIB) trebuie să ne dea încrederea în noi înșine că vom putea să mergem mai departe și să creștem, să ne consolidăm. Cetățenii români asta așteaptă de la noi, să poată să se mândreasă prin ceea ce fac ei înșiși”, a mai transmis președintele Senatului.