Cîțu: „Vîlceanu nu a fost exclus din PNL”. Decizia finală, luată de Consiliul Național

„Dan Vilceanu nu a fost exclus din PNL. Conform statului se propune în BEX și se decide în Consiliu Național. Nu sunt de acord cu această propunere din mai multe considerente. Votul meu a fost împotriva”, a scris pe pagina sa de Facebook Florin Cîțu, fost președinte al PNL.

„Consider că principiile și valorile liberale trebuie susținute și apreciate mai presus de alte interese personale.Nu ne oprim aici. Vom lupta în continuare pentru liberalism în sprijinul românilor”, a completat fostul premier.

Biroul Executiv al PNL a votat luni o propunere a Organizației Gorj prin care e cerută excluderea lui Dan Vîlceanu din partid. Nicolae Ciucă nu a dat nicio explicație despre excludere luni, dar anterior vorbise de faptul că Vîlceanu va fi dat afară din partid pentru că a afirmat public faptul că nu va vota Guvernul Ciolacu.

Dan Vîlceanu nu a venit cu vreo reacție publică după excluderea sa. De altfel, ultimul mesaj de pe Facebook este din 31 mai, fiind vorba de un atac la PSD. „Ciolacu și Câciu voiau sinecuri mai multe în CA-ul EXIMBANK. Am oprit mizeria !Pe ultima sută de metri cu PSD la ministerul Finanțelor, Ciolacu și Câciu au vrut să-și crească numărul de sinecuri și au introdus într-o Ordonanță de Urgență creșterea numărului de membri în Consiliul de Administrație al EXIMBANK, de la 7 la 9, beneficiind de atitudinea neconflictuală a premierului. La Parlament, noi liberalii suntem mai conflictuali și nu vrem să girăm toate ticaloșiile PSD, astfel că am depus un amendament prin care am desființat această creștere a sinecurilor de la EXIMBANK””, e ultimul mesaj al lui Vîlceanu.

Prima excludere a unui lider după mult timp

Cazul Vîlceanu e singular, fiind singura excludere a unui membru important al partidului din ultimul an. Relația între conducere și Vîlceanu era destul de ree, acesta neavând o comunicare nici cu Nicolae Ciucă, nici cu Lucian Bode. De altfel, conducerea partidului -a împiedicat și să revină la șefia PNL Gorj, filială care acum e condusă de Ion Iordachem senator trecut o perioadă pe la Forța Dreptei.

Vîlceanu a fost ministru al Finanțelor în Guvernul Cîțu, dar și ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene în Guvernul Ciucă.