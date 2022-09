Ciolacu: La Parlament se schimbă guverne / Contre între șeful PSD și Ciucă

Marcel Ciolacu l-a avertizat pe Nicolae Ciucă faptul că așa cum premierul are atribuția demiterii miniștrilor, așa Parlamentul decide soarta unor guverne, inclusiv dărâmarea lor.

Întrebat ce părere are de faptul că Nicolae Ciucă s-a arătat deranjat de discuțiile pe tema remanierii și subliniat că doar premierul decide, Marcel Ciolacu a venit cu săgeți la adresa șefului Executivului.

„Lucru foarte corect. Remanierea se face la Guvern. La fel cum la Parlament se pun sau se schimbă guverne. Fiecare cu atribuțiile lui! Eu le-am mulțumit colegilor mei pentru că au dat un vot pentru continuitatea acestei coaliții, nu au dat un vot pentru Virgil Popescu”, a punctat președintele PSD.

Marcel Ciolacu a mai spus că eventualele schimbări și decizii în componența Guvernului Ciucă se iau în Coaliție și că, personal este mulțumit de colaborarea cu Nicolae Ciucă: „Punctual, în ceea ce privește colaborarea mea cu Nicolae Ciucă, da”.

În urmă cu o zi, Nicolae Ciucă l-a întrerupt pe Marcel Ciolacu, în timp ce vorbea despre situația lui Virgil Popescu, ministru asupru criticat de de PSD, pentru a sublinia că el este cel care decide demiterea ministrului Energiei, nu altcineva. „Remanierea se face la guvern”, a precizat șeful Executivului.

Abținerea de la moțiunea împotriva lui Popescu

Marcel Ciolacu s-a abținut la votul dat pe moțiunea simplă împotriva lui Virgil Popescu. Apoi, a venit cu anumite clarificări. „Niciun ministru, din partea mea, nu are un cec în alb şi cred că aceeaşi atitudine are şi domnul prim-ministru. Repet, votul meu a fost un vot de principiu, niciun ministru nu are un vot în alb”, a spus șeful social-democraților în cadrul unor declarații de presă comune cu premierul Nicolae Ciucă.

Șeful PSD a subliniat însă că le mulțumește colegilor de partid pentru votul dat, care asigură menținerea Coaliției.

„Eu în primul rând aş vrea să le mulţumesc colegilor mei din PSD, ei nu au dat un vot pentru un anumit ministru, au dat un vot pentru această Coaliţie. Nu poţi să dai altfel de vot decât s-a decis şi să ai pretenţia că menţii o Coaliţie. Nu există în acest moment, în România, altă coaliţie care poate să conducă România şi le mulţumesc colegilor mei”, a spus preşedintele PSD.

Rotativa, în mai 2023

Rotativa guvernamentală, adică schimbarea premierului, ar trebui să aibă loc pe 25 mai 2023. Cu o săptămână înainte premierul în funcție, Nicolae Ciucă, ar trebui să-și dea demisia, potrivit protocolului Coaliției. Locul său ar urma să fie luat de un reprezentant al PSD.