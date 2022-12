Ciolacu insistă că vrea explicații de la UDMR pe tema reacțiilor de 1 Decembrie

Președintele PSD susține că va insista să aibă o discuție cu președintele UDMR în urma scandalului izbucnit în timpul ședinței solemne din Parlament.

„Nu am avut această discuție, eu voi insista în continuare să am această discuție cu domnul Kelemen Hunor. Nu mi se pare corect ca liderul de grup al UDMR pe 1 decembrie să își termine discursul spunând: Vă urez la mulți ani. Adică, dânsul nu era român. Eu știu că are pașaport pe care scrie cetățenia română, etnia este cu totul altceva”, a declarat președintele PSD în Parlament.

Ședința solemnă a Camerei Deputaților și Senatului cu ocazia Zilei Naționale a României a fost marcată de un scandal pornit în urma declarațiilor făcute de un deputat UDMR. Csoma Botond a afirmat că „liderii politici şi religioşi ai românilor ardeleni ştiau foarte bine că Ardealul nu era numai românesc, ci şi unguresc, săsesc şi evreiesc”.

„De-a lungul istoriei au fost multe cazuri când nu ne-am aflat de aceeaşi parte a baricadei. În ciuda acestui fapt, nu se poate admite o viziune de tip exclusivist reducţionist care reduce raporturile româno-maghiare la un conflict permanent şi care contribuie în acest mod la perpetuarea imaginii de duşman, afectând grav relaţiile interetnice. Liderii politici şi religioşi ai românilor ardeleni ştiau foarte bine că Ardealul nu era numai românesc, ci şi unguresc, săsesc şi evreiesc, şi acest lucru s-a reflectat şi în textul Declaraţiei de la Alba Iulia”, a declarat, la şedinţa solemnă de luni, Csoma Botond.

Ciolacu vrea scuze publice din partea deputatului UDMR

Președintele PSD susține că omologul din UDMR trebuie să-i ceară lui Csoma Botond, deputat care a afirmat că Transilvania a fost și a ungurilor, să își ceară scuze publice.

„Săptămâna trecută, liderul grupului UDMR a avut un discurs în Cameră mai mult decât provocator. Ardealul e pământ românesc, unde convieţuiesc şi unguri, şi evrei. E de neacceptat atitudinea grupului UDMR, mai ales că în acest moment face parte din coaliţia de guvernare. Nu poţi să te plângi că e o atitudine anti-maghiară. Suntem cel mai tolerant popor din lume

Vor exista, sunt convins, consecinţe politice, chiar şi de dialog între noi ca lideri politici. Nu îţi permit să vii cu un asemenea discurs şi a doua zi să discutăm ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Presupun că vom avea o discuţie, nu ştiu dacă împreună cu UDMR în coaliţie. Dar liderul grupului PSD va avea o reţinere în a lucra şi a comunica cu liderul UDMR din Camera Deputaţilor”, a declarat Marcel Ciolacu pentru RTV.