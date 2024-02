Ciolacu: În sfârșit am semnat contractele pentru construirea a două spitale regionale, la cel de la Cluj și la cel de la Iași

Premierul Marcel Ciolacu a participat, miercuri, la ceremonia de semnare a contractelor pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Iași și a Spitalului Regional de Urgență Cluj, urmând ca săptămâna viitoare să fie făcut pasul și pentru cel din Craiova.

„Întotdeauna când vine vorba de construcții de infrastructură mai ales în sănătate e un moment de de mândrie, v-o spun fără nicio reținere, ca și prim ministru e normal să fiu mândru, alături de echipa guvernamentală, dar parcă am o jenă dar mai vorbi încă o dată despre spitalele regionale. De 15 ani de zile, toți politicienii din România, toate guvernele din România, toți miniștrii Sănătății, au vorbit și și-au pus în ofertă electorală cele trei spitale regionale, respectiv: Spitalul Regional de la Iași, Spitalul Regional de la Cluj și Spitalul Regional de la Craiova. Parcă este un moment când îi văd și pe reprezentanții constructorilor, e un moment care pare un pic ireal și pe domnul președinte de la ANDIS, pe care îl felicit. Împreună cu ministrul Sănătății au parcurs toate procedurile cred că ați avut și contestați. Ar fi fost culmea în România să nu existe contestații și în sfârșit am semnat construcția la două spitale regionale, la cel de la Cluj și la cel de la Iași”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Premierul a afirmat că săptămâna viitoare ar urma să se închidă și procedurile la Spitalul Regional de la Craiova.

„De la domnul președinte ANDIS, domnul Popa, am înțeles că săptămâna viitoare urmează să închidă și procedurile la Spitalul Regional de la Craiova. Vorbim la cele două spitale de o investiție de aproape 7 miliarde de lei, deci aproximativ 1,5 miliarde de euro, bani prinși în PNRR, în schimb cunoașteți la fel de bine ca și mine că termenul de execuție este unul scurt. Avem termen de implementare la PNRR, e aici și domnul ministru al Fondurilor, în acest moment până în anul 2026”, a spus prim-ministrul.

Marcel Ciolacu a susținut că este mândru că s-au finalizat în sfârșit procedurile necesare în acest sens, chiar în timpul mandatului său de premier.

„O spun și cu mândrie dar și cu o anumită reținere: în sfârșit am găsit înțelegere și am găsit o echipă determinată să finalizeze o promisiune de 15 ani de zile, acum 15 ani s-a făcut primul studiu în ceea ce privește celebrele spitale regionale și normal că am mândria, guvernul condus de mine împreună, repet, cu întreaga echipă și cu domnul secretar general și cu domnul ministru, am reușit până la urmă să finalizăm procedurile, urmând ca constructorii să finalizeze construcția propriu zisă și utilarea acestor spitale regionale. Vă felicit și nu pot să vă urez decât succes”, a conchis Ciolacu.