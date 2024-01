Ciolacu: Îmi doresc un dialog permanent cu mediul de afaceri. Doar împreună vom găsi soluţii pentru creşterea economiei

Stabilitatea guvernamentală şi fiscală, susţinerea investiţiilor publice şi atragerea unui volum cât mai consistent de fonduri europene au fost principalele teme ale reuniunii de lucru a premierului Marcel Ciolacu cu reprezentanţii Camerei Franceze de Comerţ şi Industrie în România.

„Îmi doresc un dialog permanent cu mediul de afaceri pentru că doar împreună, prin consultare, vom găsi cele mai bune soluţii care să ducă la implementarea proiectelor de investiţii şi creşterea economiei româneşti, estimată la 3,5% în acest an. În bugetul pentru 2024 am prevăzut un nivel record de investiţii publice, de aproximativ 7% din Produsul Intern Brut. Împreună cu măsurile de combatere a evaziunii fiscale, de reducere a cheltuielilor publice şi a deficitului bugetar asigurăm echilibrul bugetar al României. La nivelul Guvernului, nu avem în vedere noi taxe şi impozite în acest an”, a afirmat Marcel Ciolacu, potrivit unui comunicat de presă al Executivului.

Guvernul va continua demersurile de pregătire, pe toate palierele, pentru aderarea României la OCDE, proces ce aduce beneficii mediului de afaceri, prin preluarea practicilor economiilor dezvoltate, a menţionat şeful Executivului.

La întâlnirea de la Palatul Victoria, reprezentanţii Guvernului şi cei ai Camerei Franceze de Comerţ şi Industrie în România (CCIFER) au discutat despre finanţările europene şi naţionale disponibile pentru proiecte din infrastructura de transport, energie şi reabilitare termică a clădirilor, despre continuarea digitalizării ANAF şi fiscalitate.

De asemenea, au fost aduse în discuţie aspecte legate de piaţa muncii şi educaţie, factori importanţi pentru creşterea competitivităţii. Prim-ministrul a precizat, în acest context, că pentru dezvoltarea învăţământului dual există un miliard de lei finanţare disponibilă din fonduri europene şi naţionale, iar legislaţia a fost adaptată astfel încât elevii de liceu dual să aibă şansa să-şi continue pregătirea în învăţământul superior în sistem dual, pe rută completă.

Franța e al treilea investitor

Vicepreşedintele CCIFER Adela Jansen, a apreciat deschiderea şi dialogul cu prim-ministrul şi membrii Guvernului. „Franţa este al treilea investitor străin în România. Investiţiile s-au dublat în ultimii cinci ani, iar numărul locurilor de muncă directe create de companiile franceze în România a ajuns la 125.000. Suntem un partener de discuţie serios şi determinat să contribuie la proiecte majore de dezvoltare”, a afirmat vicepreşedintele CCIFER, mai indică sursa citată.

La reuniunea de lucru cu investitorii francezi, alături de premierul Ciolacu au mai participat vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, ministrul Economiei, Radu Oprea, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Alexandru-Mihai Ghigiu.