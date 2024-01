PSD boicotează Realitatea Plus și acuză atacuri la Grideanu. Reacția reprezentanților postului TV

Partidul Social Democrat a anunțat că nu va mai onora invitațiile adresate comunicatorilor săi la emisiunile postului de televiziune Realitatea Plus, după ce, luni, Anca Alexandrescu a spus că liderul social democraților ar putea să se descotorosească de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. „Grindeanu e seful lui Ciolacu”, a reacționat ulterior jurnalista.

„În urma atacurilor nedemne și nejustificate având ca singură țintă persoana prim-vicepreședintelui PSD Sorin Grindeanu, Partidul Social Democrat a decis marți, 16 ianuarie 2024, să nu mai onoreze nicio invitație adresată comunicatorilor săi de a participa la emisiunile postului de televiziune Realitatea Plus.

Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu este cel mai eficient ministru al Transporturilor din istoria post-decembristă a României și se bucură de întreaga susținere a Partidului Social Democrat. Nu putem asista impasibili atunci când un coleg de-al nostru, oricare ar fi el, este linșat public în mod total nejustificat”, se arată în comunicatul PSD.

Criticile aduse lui Sorin Grindeanu

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost criticat , luni seară, de moderatoarea emisiunii „Culisele statului paralel”, Anca Alexandrescu, fostă consilieră a lui Liviu Dragnea, care a spus, în contextul protestelor transportatorilor și fermierilor, că „dacă Ciolacu vrea să salveze PSD ar trebui să se descotorosească de Grindeanu”.

„Grindeanu are tupeul să spună că e mirat că s-a ajuns la asemenea proteste. Anul trecut am filmat cozile de zeci de kilometri de TIR-uri românești care așteptau în vamă cu zilele, în timp ce ucrainenii treceau liber. Ai noștri erau călcați de reguli, sub pretextul că așa ne cere Bruxelles-ul. Grindeanu, dincolo de lipsa de educație, în primul rând în fața unei femei, apoi unui jurnalist, nu e prima oară când e arogant, este prins într-un joc care îi este dedicat lui Marcel Ciolacu. Zilele lui sunt numărate. (...) Am prezentat nenumărate aroganțe făcute de el pe banii românilor. Toată viața a lucrat numai la stat, iar cei din stradă cer justificat plecarea lui. Dacă Ciolacu vrea să salveze PSD, ar trebui să se descotorosească de Grindeanu”, a declarat Anca Alexandrescu.

Reacția moderatoarei

Anca Alexandrescu, care anunțase anterior că președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, urma să vină miercuri la emisiune, a reacționat, marți seară, după anunțul PSD, cu alte critici la adresa conducerii social-democraților.

„Grindeanu e seful lui Ciolacu”, a scris jurnalista pe pagina sa de Facebook.

„Mă asteptam la această decizie pentru că eu astăzi la emisiune o aveam invitată pe Gabriela Firea și mâine Marcel Ciolacu confirmase că vine în platou la Culisele Statului Paralel. Duminică o aveam invitată pe ministra Muncii. Nu este o pedeapsă la adresa Realității Plus, este o pedeapsă la adresa alegătorilor. Este o dovadă foarte clară că Marcel Ciolacu are șefi, și șeful lui Marcel Ciolacu este Sorin Grindeanu. Am spus asta de doi ani de zile, astăzi a venit și confirmarea.

Pe surse pot să spun că membri PSD sunt amenințați cu excluderea din partid dacă încalcă această decizie a partidului și vin la Realitatea Plus.(...) Am și spus că domnul Ciolacu îi are șefi și pe domnul Bogdan Popescu și domnul Eugen Constantin, care mi-a spus încă de săptămâna trecută că dacă vrea el, niciun membru PSD nu mai vine în emisiunea mea”, a mai spus Anca Alexandrescu, într-o intervenție la Realitatea Plus.