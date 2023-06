Ciolacu, detalii din viața personală: Am fost în Germania să cumpăr mașina second hand. Ce spune despre studii

Premierul desemnat le-a declarat jurnaliștilor că a fost exmatriculat în timpul studiilor de doctorat, fiind chestionat cu privire la studiile sale.

„După cum știți, la doctorat am fost exmatriculat. E singurul lucru neterminat din viața mea. După ce mă las de politică, vă promit că o să termin și doctoratul”, le-a Marcel Ciolacu jurnaliștilor.

„Poate am neglijat eu comunicarea pe acest subiect și e momentul să clarific: m-am angajat la 21 de ani la Întreprinderea Electronica Industrială, unde am lucrat până după Revoluție. Apoi, la fel cu sute de mii de români, am avut propriile firme, axate în principal pe comerț. După ce am terminat facultatea, am devenit consilier juridic la propria firmă. Restul îl știți deja”, a spus noul prim-ministru.

Întârzierea studiilor

„La fel ca zeci de mii de alți români, care și-au făcut facultatea în timp ce munceau, am amânat cu câțiva ani susținerea licenței. (...) Am dat la fac de drept și nu am intrat. M-am dus în armată. A venit Revoluția, au devenit altele prioritaitle mele, m-am căsătorit, în acel moment tatal meu câștiga suficient. Nu am cerut niciodata bani de la părinți și am mers pe zona privată”, a mai susținut Ciolacu.

Întrebat ce maşină conduce, Ciolacu a afirmat că nu are o maşină personală de cinci sau şase ani, menționând însă că a condus şi Volkswagen, şi Opel Cadet, dar le-a vândut pe toate. Premierul desemnat a mai relatat că mașinile au fost cumpărate din Germania, la mâna a doua. „M-am dus personal pentru că am avut un frate care s-a dus la muncă în Germania, cu familia”, a explicat Ciolacu.

Ce locuri de muncă a avut Marcel Ciolacu

Ciolacu a arătat și locurile de muncă pe care le-a avut. „Am lucrat la o companie româno-israeliană de import-export, ca angajat. (...) Am lucrat şi ca muncitor după ce nu am intrat, când am fost la Electronica Industrială, când am plecat în Armată, din acelaşi motiv, după care mi-am făcut propria companie, unde mi-am cumpărat toată concurenţa din jur”, a mai relatat șeful PSD.

Noul CV publicat de premierul desemnat arată, potrivit Digi24, că între 1988 și 1990, Marcel Ciolacu a lucrat la Întreprinderea Electronica Industrială, în București, apoi, din 1992 până în 1998, a fost antreprenor, „administrator la mai multe companii private”. Din 1988 până în 2007, a fost consilier juridic la SC Alcom, iar din 2000 și-a început cariera în serviciul public, pe post de consilier local la Buzău.