Ciolacu, despre prezența UDMR în noul Guvern: În acest moment nu sunt în această Coaliție

Marcel Ciolacu, premierul desemnat, susține că va avea o nouă discuție cu liderii UDMR și PNL, însă, "în acest moment" cei din Uniune "nu sunt în această Coaliţie". Liderul PSD a anunţat că listele cu noii membri ai guvernului vor fi depuse la Parlament marţi seara.

"După conferinţele de presă o să ne strângem toţi cei desemnaţi, împreună cu domnul Ciucă şi vom vedea dacă continuăm discuţia sau vom depune listele de miniştri şi programe de guvernare. Din punctul nostru de vedere, în acest moment nu sunt în această Coaliţie, dar, repet, seara nu s-a terminat încă. (..)

Atât PSD cât şi PNL au făcut două propuneri corecte. Când există deja o majoritate PSD şi PNL, susţinută de grupul minorităţilor, atunci e normal să aiba loc acest schimb şi propunerile să vină din partea acestor două mari partide", a declarat Marcel Ciolacu după şedinţa liderilor PSD.

Partidul Social Democrat a votat lista finală a miniștrilor propuși pentru Cabinetul Ciolacu. Votul pentru noul cabinet guvernamental ar urma să aibă loc chiar săptămâna aceasta.

Potrivit listei votate de forurile de conducere ale PSD, Ministerul Transporturilor va rămâne sub conducerea lui Sorin Grindeanu, Ministerul Fondurilor Europene va rămâne la Adrian Câciu, iar Ministerul Agriculturii va fi preluat de Florin Barbu.

Ministerul Economiei și Turismului va fi preluat de Radu Oprea, iar Ministerul Apărării va rămâne sub conducerea lui Angel Tîlvăr.

De asemenea, Ministerul Familiei și Tineretului va fi condus de Gabriela Firea, Ministerul Digitalizării de Bogdan Ivan, iar Ministerul Muncii va fi în continuare condus de Marius Budăi. Ministerul Sănătății va fi condus de Alexandru Rafila, actualul deținător al portofoliului.

Președintele UDMR a precizat că așteaptă să vadă lista de miniștri și programul de guvernare al Cabinetului Ciolacu pentru a da răspunsul final privind scoaterea lor de la guvernare, dar a subliniat că nu acceptă impunerea unor ministere.

„Colegii din PSD si PNL au spus acum o saptămâna că nu putem continua nici cu Dezvoltarea, nici cu Mediul. Eu am spus că avem rezultate recunoscute și am lucrat transparent, predictibil, profesionist la ambele ministere. Au fost făcute câteva discuții în urma cărora s-a conturat o soluție ca noi să preluăm două ministere noi și noi să renunțăm fara argumente la cele doua ministere pe care le-am condus bine în doi ani si jumatate. Azi am mai facut un pas, să arătăm flexibilitate, să meargă mai departe coaliția. Am zis că mergem cu Mediul mai departe, renunțăm la Dezvoltare, și să preluăm Energia. Nu s-a putut nici această variantă. PNL are dupa negocierile cu PSD ambele ministere”, a afirmat Kelemen Hunor.