Ciolacu, despre posibilele probleme de incompatibilitate în cazul lui Cîrstoiu: „Să explice, altfel nu vom putea merge mai departe“

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, vineri, că medicului Cătălin Cîrstoiu, candidatul coaliției PSD-PNL la Primăria Municipiului București (PMB), ar fi trebuit să facă deja o conferință de presă în care să explice aspectele privind posibilele probleme de incompatibilitate care au făcut obiectul mai multor investigații jurnalistice. Potrivit liderului PSD până când Cîrstoiu nu va face acele clarificări alianța nu va putea merge mai departe cu el, dar că o decizie va fi luată în trei.

„Înainte de a intra în conferința de presă am stat de vorbă la telefon cu domnul Nicolae Ciucă. Domnul Robert Negoiță este candidatul comun al alianței pentru sectorul 3 și lucrurile așa vor rămâne. Domnul Negoiță a avut discuții și cu mine și cu domnul Nicolae Ciucă, eu vorbind cu domnul Nicolae Ciucă. Lucrurile nu s-au făcut pe ascuns, există o comunicare foarte bună în continuare între mine și domnul Nicolae Ciucă”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, întrebat cu privire la informații vehiculate în spațiul public conform cărora Robert Negoiță ar fi mers la sediul PNL și ar fi spus că vrea să fie candidat la PMB în locul lui Cătălin Cîrstoiu și că i s-ar fi transmis că este așteptată revenirea premierului în țară.

Prim-ministrul a spus că nu în va cere lui Cătălin Cîrstoiu „să se retragă sau să nu se retragă” din cursa pentru Primăria Capitalei, dar până când nu va explica aspectele privind posibilele probleme de incompatibilitate care au făcut obiectul mai multor investigații jurnalistice ale HotNews, nu va putea merge mai departe drept candidat al alianței PSD-PNL.

„Eu nu cer nimănui să se retragă sau să nu se retragă. Având o experiență spun eu mai mare în politică decât domnul doctor Cîrstoiu, i-am făcut o recomandare și direct și prin intermediul (presei n.r). Domnul Cîrstoiu trebuie să iasă să țină o conferință de presă așa cum am convenit cu domnia sa și cu domnul președinte Nicolae Ciucă și să explice toate aspectele apărute în spațiul public. Nu vom putea merge înainte până nu se va întâmpla acest lucru. Până când domnul doctor Cîrstoiu nu va explica toate aspectele apărute în spațiul public, dânsul nu poate merge înainte ca fiind candidat al coaliției. Acest lucru l-am convenit împreună cu domnul Nicolae Ciucă și cu domnul doctor Cătălin Cîrstoiu. Restul, ce recomandări, cum se întâmplă, mai ales când ești candidat, mai ales când intri în politică, ai foarte mulți sfătuitori. Repet, domnul Cîrstoiu trebuie să iasă să explice toate aspectele, altfel nu vom putea merge mai departe”, a spus Ciolacu, întrebat dacă îi va cere explicit lui Cîrstoiu să se retragă din cursa pentru PMB.

Liderul PSD a menționat că o decizie cu privire la situația medicului Cătălin Cîrstoiu va fi luată în trei.

„Nici nu retragem pe cineva dintr-o cursă, nici nu retragem cuiva sprijinul politic. Împreună, toți trei am convenit un lucru. Eu cu domnul Nicolae Ciucă am luat o decizie în coaliție că-l susținem pe domnul Cîrstoiu ca și candidat, pe urmă, toți trei am luat această decizie și tot toți trei am luat decizia ca domnul Cîrstoiu trebuie să iasă (în spațiul public n.r). Eu nu retrag nimănui, presupun că la fel cum s-au întâmplat și aceste lucruri, la fel vom avea toți trei o întâlnire și vom decide ce este de făcut”, a spus Ciolacu, întrebat dacă exista șansa ca PSD cu sau fără PNL să-i retragă sprijinul politic medicului Cătălin Cîrstoiu.

Întrebat dacă e dispus să-l susțină pe Cristian Popescu Piedone la PMB, liderul PSD a subliniat că coaliția va avea un candidat comun și că: „decizia PNL a fost de a nu-L susține pe domnul Piedone”.

Întrebat dacă există un termen limită până la care Cătălin Cîrstoiu să iasă să explice posibilele probleme de incompatibilitate, premierul a răspuns: „Părerea mea e că trebuia făcută deja”. Iar cu privire la faptul că nu a fost făcută totuși această conferință de presă, liderul PSD a adăugat că „urmează să avem o discuție, comună împreună cu domnul Nicolae Ciucă și cu domnul Cîrstoiu. (...) Cel târziu luni”.

Liderul PSD a spus cu privire la declarația liderul PNL, că în eventualitatea retragerii lui Cătălin Cîrstoiu din cursa pentru Primăria Capitalei şi dacă nu se va găsi un alt candidat comun cu social-democrații, atunci liberalii au planul B și planul C, că se merge în continuare pe ideea unui candidat comun al alianței.

„Repet că am vorbit cu domnul Niolae Ciucă că decizia noastră este foarte clară, de a avea candidat comun la Primăria Generală. (...) Eu am rămas la planul A, de a avea un candidat comun”, a spus premierul, întrebat dacă există șansa ca PSD să meargă separat. „Am și eu planul D”, a adăugat zâmbind.

Întrebat dacă candidatul comun poate fi membru PSD, Ciolacu a răspuns: „Categoric, și membru PNL, și membru PSD. Cred că perioada de independenți a apus”.