Ciolacu: Pe mine mă interesează să venim cu un calendar pentru toate alegerile. Luni e posibil să avem o decizie concretă

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, că discuțiile privind comasarea alegerilor, vor fi reluate luni, când ar putea fi luată și o decizie, dar partidul său ar vrea să fie pus la punct un calendar clar pentru toate scrutinurile din acest an, adică patru la număr.

„Urmează ca luni să avem o nouă întâlnire. Este posibil (să avem o decizie concretă n.r.) Momentan nu avem o decizie”, a spus premierul, aflat în vizită la Şantierul Naval Constanţa, după ce a fost întrebat despre discuţiile de joi din coaliţie privind comasarea alegerilor.

Prim-ministrul a afirmat totodată că există în continuare scenariul comasării alegerilor europarlamentare cu cele locale. „Da, există acest scenariu în continuare. Sunt toate scenariile în acest moment. V-am spus şi săptămâna trecută vă spun şi acum, pe mine ca şi prim-ministru dar şi ca preşedinte de partid mă interesează să venim în faţa românilor că o coaliţie care îi respectă pe români şi să punem un calendar pentru toate alegerile, ca să nu mai fie aceste discuţii interminabile. „Aoleu când sunt alegerile alea, când se mută celelalte”, acesta este calendarul, toată lumea se pregăteşte de alegeri, democratic şi am dat drumul. Sunt toate alegerile într-un singur an, nu s-a mai întâmplat niciodată”, a mai spus Ciolacu.

Premierul a refuzat să menționeze de ce nu a reușit joi Coaliția să ajungă la o decizie privind comasarea alegerilor, afirmând că „asta însemnă politica- dialog, negociere” și că ar fi incorect față de PNL să dea detalii din mijlocul unor negocieri.

Ciolacu a dat asiguri totodată că tema comasării care duce la o recalculare a calendarului „cu certitudine, nu” va împiedica PSD Constanța să mai organizeze alegeri la Organizația municipală și la Organizația județeană, după ce a fost întrebat de jurnaliști cu privire la acest lucru.

Ciolacu: Candidatul PSD-ului va fi cel mai bun

Liderul PSD a afirmat, totodată, că în ce privește alegerile locale în Constanța, „PSD-ul va avea un candidat”. „În ceea ce privește candidatul unic și candidatul PSD-ului, va fi și candidatul PSD-ului și candidat unic, pentru că va fi cel mai bun candidat. PSD-ul va avea un candidat, cel mai bun, unic”, a afirmat Ciolacu.

Întrebat când se vor anunța candidații pentru alegerile locale, liderul PSD a afirmat că primordial acum este anunțarea propunerilor pentru alegerile europarlamentare.

„Primele alegeri pe care le avem sunt alegerile europarlamentare. Nu am apucat cu șeful de campanie, cu domnul Tudose, încerc în această deplasare să încercăm în perioada următoare să anunțăm candidații de la europarlamentare. Să finalizăm care sunt primele alegeri, primele alegeri, pe data de 9 iunie sunt alegerile europarlamentare. Pe urmă ar urma alegerile locale. Ca fiecare dintre noi, ne ocupăm în primul rând de ce este prima oară”, a menționat Ciolacu.

Ciolacu: Nu am niciun acord cu PNL

Întrebat dacă nu va mai fi valabil un acord între PSD şi PNL pentru desemnarea primarilor în exercițiu, pentru municipii şi reședintele de judeţ, liderul social democraților a afirmat că nu are nici un fel de acod în acest sens.

„Eu nu am niciun acord! Nici cu PNL-ul. Eu am un singur acord cu colegii mei din PSD, deoarece sunt preşedintele. Nu am făcut acord cu nimeni, nu a făcut nimeni niciun acord. Eu v-am spus că PSD va avea candidaţi, de obicei a avut în fiecare localitate. Nu e acord nici pentru consiliul județean, nici primărie, nici pe Lună, nici pe NATO. Nu e niciun acord cu nimeni", a afirmat Ciolacu.

Totodată, cu privire la subiectul vehiculat în presă că ar putea candida la Primăria Capitalei a răspuns răspicat: "Nu candidez! Eu sunt prim-ministru. Eu plec din prim-ministru să mă duc la primărie?. Nici n-am vrut să răspund la această întrebare care e stupidă ca şi concepţie, ca umană".

Grindeanu: Trebuie să fim onești cu românii

Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, vineri, privitor la comasarea alegerilor, că, după părerea sa, românii ar trebui informați clar cum exact se va face comasarea alegerilor, dacă se ajunge la această concluzie.

„Am fost la această ședință a coaliției ieri după-masă, nu am luat nicio decizie, o să săptămâna viitoare avem o nouă rundă de consultări, am spus și acolo, a fost și domnul președinte Simonis de față, îmi păstrez punctul de vedere, dacă nu vom discuta întregul pachet dacă pot să-l numesc așa, venind în fața românilor în mod transparent, spunându-le uitați, o sa facem europarlamentarele o dată cu localele, vrem să facem, nuștiu, alegerile prezidențiale în noiembrie, parlamentare, că am văzut tot felul de chestiuni, turul doi de la prezidențiale cu parlamentarele, sau orice altceva, eu cred că nu vom avea susținere. Trebuie să venim cât se poate de onest, în fața românilor, să spunem, dacă vom ajunge la o concluzie, ceea ce le propunem. Dacă nu ajungem la o concluzie, ne vedem în decembrie”, a afirmat Grindeanu, vineri, într-o declarație de presă, după verificarea lucrărilor la șantierul obiectivului de investiții rutiere VO Timișoara Sud.

Prim-vicepreşedintele PSD a afirmat totodată că în ce privește dicuțiile privind susținerea unor candidați comuni PNL-PSD, la Timișoara, este exclus să susțină un candidat PNL

„Ca prim-vicepreşedintele PSD, fiind totodată membru PSD Timiș, exclus ca PSD Timiș să susțină, dacă ar fi posibil sau s-ar întâmpla un asemenea scenariu de candidaturi comune, exclus ca PSD Timiș să fie de acord să susțină doar candidați de la PNL. Este exclus un asemenea scenariu”, a subliniat Grindeanu.

Întrebat de jurnaliști cu privire la declarațiile președintelui Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, care ar fi spus că își dorește ca ambii candidați și de la consiliul județean și de la primărie să fie din partea PNL, iar în alt oraș doi candidați PSD, Prim-vicepreşedintele PSD a taxat aceste afirmații drept „vise”.

„Sunt vise daste de nuștiu. Aici nu suntem la chestiuni ce și le dorește unul și vine și le spune cu voce tare. Eu vă spun ca prim-vicepreședinte că PSD Timiș este exclus să accepte candidaturi exclusive din partea PNL-ului dacă se ajunge la scenariu de a avea candidați comuni, dar poate nu ajungem“, a afirmat Sorin Grindeanu.