Ce venituri și bunuri au eurodeputații români: de la obiecte de valoare de sute mii de euro la economii generoase

Ultimele declarații ale liderilor europarlamentarilor români de la Bruxelles arată că aceștia câștigă anual salarii de zeci de mii de euro și dețin bijuterii sau obiecte de artă de mii de euro.

Dan Nica, liderul delegației PSD din Parlamentul European, deține bijuterii de aur și argint de 35.000 de lei, tablouri de pictori contemporani de 25.000 de lei, o colecție de timbre românești și străine de 70.000 de lei, patru ceasuri de mână de 35.000 de lei și icoane pictate pe lemn și sticlă de 3.000 de lei. Europarlamentarul deține hârtii de valoare de 25.804,66 de euro și 24.917,28 de euro și a acordat trei împrumuturi în nume personal de 8.000 de euro, 337.619 de lei și 8.997 de lei.

În anul 2022, social democratul a înstrăinat două autoturisme în valoare de 14.000 de euro și 365.700 de lei. Dan Nica a strâns în conturi 203.180,38 de lei și 128.497,24 de euro. Acesta are și două depozite bancare de 35.049,13 de euro și 100.000 de lei.

Trei autoturisme, din care două noi

Social-democratul nu are niciun credit. În anul 2022, acesta a primit de la Parlamentul European deconturi pentru cheltuielile de transport de 58.139,16 euro și cheltuieli pentru funcționarea cabinetului parlamentar și indemnizație pentru cheltuieli general de 57.336 de euro. Totodată, Dan Nica a încasat un salariu de europarlamentar de 89.789 de euro și o diurnă de 63.553 de euro, dar și o arendă pentru un teren agricol de 8.997 de lei.

Dan Nica are pe numele său și două terenuri intravilane în municipiul București și trei terenuri agricole în județul Vrancea și un apartament în București. Europarlamentarul are pe nunele său trei autoturisme (un Audi din 2002, un BMW din 2022 și un BMW din 2023).

Victor Negrescu, unul dintre cei mai influenți europarlamentari români, are în conturi 29.967,53 de lei, 146.705,13 de euro și 956 de dolari. Totodată, Victor Negrescu deține hârtii de valoare de 11.135 de lei și 50.000 de lei.

Social democratul are deschise trei credite bancare de 196.246,19 de lei, 352.937 de lei, respectiv 103.804,66 de lei. În anul 2002, acesta a primit de la PSD suma de 18.158 de lei pentru costuri aferente deplasări pentru activități de reprezentare politică. Victor Negrescu a primit și o diurnă de la Parlamentul European de 49.014,05 euro , suma de 57.336 de euro pentru cheltuielile aferente cabinetului parlamentar și 51.868,90 de euro pentru cheltuielile aferente transportului.

Europarlamentarul nu deține vreun teren, însă are pe numele său trei apartamente în municipiul București și altul în județul Alba și o Hyundai Tucson din anul 2023. În anul 2022, social democratul a înstrăinat un apartament de 366.218,59 de lei și un autoturism de 49.000 de lei.

Depozit de 600.000 de euro

Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Partidului Popular European, a încasat în anul 2022 un salariu de europarlamentar de 89.788,98 de euro, dar și o diurnă și indemnizație de călătorie de 85.611,85 de euro.

Liberalul a strâns în conturi puțin peste 60.000 de euro și 1.140 de lei, în timp ce într-un depozit bancar are suma de 600.000 de euro. Siegfried Mureșan deține hârtii de valoare în valoare de 95.000 de euro și are mai multe acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale în valoare totală de 25.016 lei și 55.668 de dolari și are deschis un credit bancar scadent în 2035 de 550.000 de euro.

Europarlamentarul PNL deține un teren și o casă de locuit în localitatea belgiană Kortenberg și trei autoturisme (un Volkswagen din 2010, un Fiat din 2014 și un Mercedes din 2021).

Dragos Pîslaru, președinte al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă din Parlamentul European și unul dintre liderii Renew, a strâns în conturi puțin peste 33.000 de lei, 6.574 de euro, un depozit bancar de 16.003,63 de euro și un fond de investiții de 87.559,04 de lei. Europarlamentarul deține hârtii de valoare de 220 de lei și 1.239,50 de lei și a acordat trei împrumuturi în nume personal de 390.000 de lei, 3.000 de euro și 772.629,69 de lei.

Europarlamentarul REPER a încasat în anul 2022 o leafă de europarlamentar de 87.270,69 de euro, dar și o diurnă de 68.614 euro și o sumă forfetară de 57.336 de euro. Dragoș Pîslaru deține un teren intravilan, o casă de locuit și un apartament în București, dar și un autoturism din anul 2021, achiziționat în leasing.

Rareș Bogdan, ceasuri de 230.000 de euro

Liberalul Rareș Bogdan, liderul eurodeputaților români din PPE, a primit în anul 2022 o diurnă de la Parlamentul European de 31.603 de euro, cheltuieli de relocare de 4.622 de euro, cheltuieli de transport de 28.458,93 de euro și alocație cheltuieli pentru cabinetul parlamentar de 57.336 de euro. Totodată, Rareș Bogdan a încasat o leafă de europarlamentar de 89.788,98 de euro și dividente de 65.500 de euro de la un SRL.

În conturi, Rareș Bogdan are 19.500 de euro și peste 101.000 de lei. De asemenea, liberalul deține acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale de 7.000 de euro și a acordat un împrumut soției sale de 210.000 de lei. Eurodeputatul are două credite, ambele scadente în anul 2037 de 924.808 lei, respectiv de 62.036 de euro.

Prim-vicepreședintele PNL deține două terenuri intravilane în județul Alba și Ilfov (Voluntari), dar și un apartament în Cluj-Napoca și o casă de locuit în județul Ilfov. Europarlamentarul PNL nu deține autoturisme, însă are tablouri în valoare de 200.000 de euro, ceasuri de 230.000 de euro, bijuterii de 150.000, argintărie de 15.000 de euro și stilouri de 23.000 de euro.

Ce avere deține fostul președinte Băsescu

Salariul lui Traian Băsescu s-a ridicat la 88.140 de euro în 2022. Tot de la Parlamentul Europan a mai încasat suma de 91.388 de euro, reprezentând „diurnă deplasare, diurnă de distanță și misiuni”, precum și o sumă forfetară de 57.538 de euro.

Băsescu a încasat și o pensie de 82.092 de lei, pentru anii săi de activitate în câmpul muncii. Leafa de fost președinte este mult mai mică, adică de 45.417, acesta pierzând-o în primăvara lui 2022, după ce ÎCCJ a dat hotărâre definitivă de colaborare cu Securitatea a acestuia. Potrivit unor modificări legislative, foștii șefi de stat care au colaborat cu Securitatea ramân fără beneficii. Venituri i-au venit și din titlurile de stat (87.612 de lei și 7.425 de lei), precum și 10.642 de lei din acțiunile la ROMGAZ.

Actualul parlamentar deține un apartament luat în 2022 în București, dar și un teren intravilan în București, având o singură mașină, an de fabricație 2012. În conturile curente are circa 40.000 de euro, 47.000 de lei și 6.000 de dolari.

Băsescu este un mare fan al hârtiilor de valoare deținute titluri de valoare, certificate, obligațiuni), toate fiind la Ministerul de Finanțe.Valoarea la zi se ridică la 2,39 milioane lei și 411.000 de euro. în schimb, Băsescu are o datorie către fiica și ginerele său de 496.000 de lei.

La capitolul obiecte de valoare, Băsescu deține ceasuri de aur și oțel în valoare de 70.000 de euro, bijuterii de aur în valoare estimată de 50.000 de lei și tablouri de 25.000 de euro.

Adina Vălean, leafă de peste 250.000 de euro în 2022

269.595 euro este suma încasată de comisarul pentru Transporturi de la nivelul Comisiei Europene, conform ultimei sala declarații de avere, care poate fi portalul ANI. La capitolul venituri nu mai are vreo altă sursă.

În declarația de avere mai regăsim o casă de locuit în Drajna de Jos (județul Prahova), un apartament în București (unde titular e Crin Antonescu), un al doilea apartament în București, unde amândoi sunt proprietari, dar și o adoua casă de locuit în Drajna de Jos, primită ca moștenire.

Trei mașini sunt trecute în declarația de avere de Adina Vălean, cu ani de fabricație 2007, 2013 și 2015. De asemenea, valoarea bijuteriilor sale o estimează la 18.000 de euro.

În conturi și depozite are circa 350.000 de euro, 16.000 de lei și aproximativ 9.000 de dolari. De asemenea, are „hârtii de valoare” deținute la Ministerul de Finanțe estimate la 91.680 de euro.