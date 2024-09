Ce studii are, de fapt, Elena Lasconi: ”Am plâns pe stradă că am luat 4,75 la un examen. Am avut profesori foarte exigenți”

În CV-ul Elenei Lasconi de pe site-ul Primăriei Câmpulung nu figurează numele facultății din Deva absolvite, ci doar faptul că și-a luat licența la ASE, fapt ce a dat naștere la numeroase comentarii. Iar alte comentarii au apărut legat de faptul că au trecut 11 ani de când Elena Lasconi a absolvit liceul și până când a luat licența. Președintele USR a explicat

Jurnaliștii Newsweek spun că Elena Lasconi a ținut secret faptul că a absolvit Universitatea Ecologică din Deva, catalogând-o drept un student slab.

Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, a explicat, exclusiv pentru "Adevărul", de ce nu a trecut facultatea absolvită la Deva în CV-ul de pe site-ul Primăriei Câmpulung.

”CV-ul meu de pe site-ul Primăriei Câmpulung nu este un CV Europass, am scris doar detaliile esențiale. Luna trecută am dat un interviu în revista Femeia și acolo am spus că am terminat facultatea în Deva și am dat licența la ASE, nu am ascuns nimic. În CV se completează studiile superioare doar dacă sunt finalizate. Acestea se consideră finalizate doar dacă ai obținut licența. Examenul de licență l-am susținut la ASE București. Probabil că noi avem numai eminenți de se lansează asemenea atacuri. Mie mi-a fost foarte greu să fac facultatea, avem copil, munceam, chiar îmi cer scuze că nu am fost un copil de bani gata. Eu munceam câte 14-16 ore pe zi în Deva, ajungeam la ora 23.00 acasă, aveam un copil de crescut. Am muncit extrem de mult. Și m-am ambiționat să fac facultatea. Am avut profesori foarte exigenți. Am plâns pe stradă la un moment dat că am luat 4,75 la un examen și că profesoara nu a vrut să îmi mai dea 25 de sutimi. A trebuit să repet examenul. Mi-a fost foarte greu în ultimii doi ani. M-am ambiționat și am vrut să dau licența la ASE. În 2001, când am luat licența, două treimi dintre studenți au picat, a fost un an foarte greu”, a declarat Elena Lasconi pentru ”Adevărul”.

La Deva, Elena Lasconi a urmat Facultății de Management în Economia Turismului și Comerțului Internațional din cadrul Universității Ecologice. A susținut examenul de licență la ASE București, obținând media 9,20 (8,40 la examenul scris la Economie și Relații Internaționale și 10 la lucrarea de licență).

Candidata USR la alegerile prezidențiale a explicat și de ce au trecut 11 ani de când a absolvit liceul la Deva (1990) și până când a luat licența la ASE (2001).

”După ce am terminat liceul m-am căsătorit, era o normalitate pe atunci. După care am rămas însărcinată și am adus-o pe lume pe Oana. După ce am divorțat am ajuns la Pro TV la Deva și atunci am dat și la facultate, cu o durată a studiilor de cinci ani”, a mai precizat Elena Lasconi pentru ”Adevărul”.

La emisiunea „În Opoziție”, difuzată pe site-ul Gândul săptămâna trecută, Denise Rifai a întrebat-o pe Elena Lasconi dacă românii sunt pregătiți să voteze o femeie ca președinte al României.

„Da, sunt sigură, pentru că femeile au demonstrat și cred că sunt mulți bărbați care se uită la colegele lor, la fetele lor, la mamele lor, cu multă admirație și mult respect, pentru că au demonstrat foarte mult”, a răspuns Elena Lasconi.

Primărița din municipiul Câmpulung Muscel care în 2020 producea o mare surpriză la alegerile locale, câștigând Primăria cu aproape 57% dintre voturi, a fost realeasă în funcție la alegerile locale din acest an cu un scor și mai bun, de aproape 70% dintre voturi.