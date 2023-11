Ce spune premierul despre turneul din Africa al președintelui Klaus Iohannis

Marcel Ciolacu susține că vizita externă a lui Klaus Iohannis în Africa nu este fără sens, premierul menționând că ar fi trebuit continuate "lucrurile bune rămase de la comunism", precum relaţia cu statele africane. Prim-ministrul nu a ezitat să trimită o săgeată către preşedinte pe tema închirierii unui avion privat pentru deplasare.

"Eu nu cred ca o calatorie externa a președintelui e una fără sens. Trebuia sa continuam lucrurile bune ramase de la comunism. Trebuia sa fim jucatori in spatiul unde eram respectati, in Africa aveam un fond extraordinar. E un pic cam tarziu acum. (..) Nu s-a sfatuit cu mine sau nu a facut agenda cu mine. Pe politica externa e prerogativa lui. Am o comunicare cu președintele dupa fiecare deplasare externa. De lucrurile care ma privesc pe mine si pe familia mea europeana nu trebuie sa il informez. Cred ca am putea sa jucam mai mult in extern. Suntem recunoscuti, acceptati, trebuie sa fim si convingatori. Ce calatorie sa am eu sa nu fie pregatita din timp ca sa fie nevoie sa iau un avion privat?", a declarat Marcel Ciolacu, la Antena 3, întrebat despre turneul african al lui Klaus Iohannis.

Cuplul prezidenţial, în safari în Kenya

Preşedintele Klaus Iohannis este, alături de soţia sa, într-o deplasare externă în patru state africane. Pe lângă vizitele oficiale, cuplul prezidenţial pare că se bucură şi de atracţiile ţărilor în care merg, fiind zone cu potenţial turistic.

Miercuri, preşedintele României şi soţia sa au mers în safari, conform imaginilor postate pe reţelele sociale de autorităţile din Kenya.

„Astăzi, secretarul de Cabinet pentru Ministerul Turismului și Faunei Sălbatice, Dr. Alfred Mutua, alături de directorul general al Kenya Wildlife Service, Erustus Kanga, a avut onoarea de a-i găzdui pe distinsul președinte al României Klaus Iohannis și pe prima doamnă Carmen Iohannis”, arată o postare de pe pagina X a Kenya Wildlife Service.

Explicaţiile Administraţiei Prezidenţiale

Pe pagina Administrației Prezidențiale nu era nicio informație legată de programul lui Iohannis de miercuri, următorul eveniment oficial fiind joi dimineață, când avea stabilită o vizită la o școală de fete. Ulterior, Administrația Prezidențială a dat detalii despre vizita în natură.

„În cadrul vizitei de stat în Kenya, similar altor șefi de stat, Președintele României, Klaus Iohannis, a fost invitat de partea kenyană să viziteze Parcul Național Nairobi, care este unic în lume prin faptul că aduce aproape de mediul urban o biodiversitate variată. Kenya este un stat cu un profil solid de implicare la nivel național și internațional în domeniul protecției mediului, fiind gazda Programului Națiunilor Unite pentru Mediu, a Summitului climatic COP12 în 2006 și, foarte recent, a Summitului African pentru Climă. Cooperarea în domeniul limitării schimbărilor climatice și al protecției mediului este o temă centrală a vizitei de stat a Președintelui României în Republica Kenya. Aceasta vine pe fondul interesului deosebit al Președintelui Klaus Iohannis pentru aceste domenii, precum și al prezenței lor ca teme importante în recent adoptata Strategie a României pentru Africa”, a explicat Administraţia Prezidenţială.

„Vizita în Parcul Național Nairobi a oferit prilejul unei discuții privind conservarea naturii cu ministrul pentru Protejarea Naturii din Republica Kenya, Alfred Nganga Mutua, și cu directorul Serviciului Kenyan pentru Protejarea Vieții Sălbatice (Kenya Wildlife Service), Dr Erustus Kanga. Conservarea biodiversității și managementul ecosistemelor reprezintă o componentă importantă a Memorandumului de Înțelegere în domeniul Protecției Mediului și al Schimbărilor Climatice, semnat pe 14 noiembrie 2023 între România și Kenya, în prezența Președintelui Klaus Iohannis și a Președintelui William Ruto. În plus, prin Memorandum, cele două state își propun să lucreze împreună pentru a promova educația privind schimbările climatice și mediul”, mai arată sursa citată.

Următoarea oprire a preşedintelui Klaus Iohannis va fi Tanzania, unde va vizita şi Zanzibar, un teritoriu autonom ce aparține de Tanzania, cunoscută destinație turistică. Șeful statului va merge în Zanzibar pe 18 noiembrie și va avea discuții cu președintele regiunii, Hussein Mwinyi, după care va vizita mai multe atracții turistice, inclusiv Stone Town – partea antică a orașului. Ulterior, cuplul prezidenţial va merge în Capul Verde şi Senegal.

Klaus Iohannis călătoreşte cu un avion Gulfstream G550 închiriat de la Global Jet Luxemburg. Aeronava poate transporta 13 pasageri, iar o parte dintre scaune se pot transforma în paturi duble şi single, potrivit BoardingPass.