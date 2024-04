Ce candidat comun PSD-PNL poate concura, în locul lui Cîrstoiu, cu Piedone şi cu Nicușor Dan ANALIZǍ

Cǎtǎlin Cîrstoiu este la un pas de a fi retras din cursa pentru Primǎria Capitalei, pe fondul scandalului de incompatibilitate în care este implicat. PSD şi PNL exclud sǎ meargǎ separat, fiind în cǎutarea unui nou candidat comun. Analiştii consultați de „Adevǎrul“ cred cǎ Gabriela Firea este singura care poate avea şanse de câştig.

PSD şi PNL se distanțeazǎ tot mai mult de Cǎtǎlin Cîrstoiu, cel pe care în urmǎ cu doar câteva sǎptǎmâni îl prezentau drept viitorul primar al Capitalei. Acuzat cǎ în timp ce manageria Spitalul Universitar Bucureşti a lucrat și pentru clinica deținutǎ de familie, unde chiar ar fi redirecționat pacienți, medicul a devenit în scurt timp exponentul unui sistem medical care dezamǎgeşte pacienții.

În timp ce PNL, prin vocea lui Nicolae Ciucǎ, a pus alegerea lui Cîrstoiu în cârca PSD, Ciolacu s-a limitat la a-l îndruma pe medic sǎ dea explicații publice. Cǎtǎlin Cîrstoiu a fǎcut vineri o conferințǎ de presǎ în care, deşi a admis cǎ a operat şi în alte spitale, a menționat cǎ nu a încǎlcat legea.

„Eu n-am intrat în cursă că m-am trezit într-o dimineață că pot fi primar. Am avut o propunere din Coaliție, în momentul în care a devenit evidentă, mandatul meu a fost și este pe masa Coaliției. (...) Aș fi nebun să merg înainte fără sprijin”, a mai spus Cîrstoiu, precizând cǎ nu exclude sǎ fie şi din PSD oameni care nu îl plac.

Dupǎ conferința lui Cîrstoiu, Marcel Ciolacu anunțat cǎ subiectul va fi discutat în şedința Coaliției de luni, o decizie concretǎ privind înlocuirea lui urmând sǎ fie luatǎ în cursul acestei sǎptǎmâni.

Înlocuitorul lui Cîrstoiu

Sursele „Adevǎrul“ susțin însǎ cǎ retragerea medicului Cǎtǎlin Cîrstoiu este aproape sigurǎ, urmând ca viitorul candidat comun sǎ fie membru de partid. Printre variantele vehiculate sunt Gabriela Firea, Sebastian Burduja sau Rareș Bogdan. De altfel, sâmbǎtǎ, într-o ieşire publicǎ, Marcel Ciolacu a încercat şi o reabilitare de imagine în cazul Gabrielei Firea, menționând cǎ aceasta nu a avut „nicio treabă cu azilele groazei“.

O altǎ variantǎ agreatǎ de PSD ar fi fost susținerea lui Cristian Popescu Piedone, însǎ a fost respinsǎ de liberali.

Gabriela Firea, candidatul cu şanse

Analiştii politici consultați de „Adevǎrul“ considerǎ cǎ, pentru ca Alianța PSD-PNL sǎ aibǎ şanse sǎ câştige Capitala, cel mai potrivit candidat ar fi Gabriela Firea, aflatǎ pe listele pentru europarlamentare.

„Cred că în momentul de față mai degrabă un candidat PSD, dar nu neapărat Negoiță, cât mai degrabă Gabriela Firea. Spun asta pentru că Piedone a făcut o mare greșeală în ultimele zile și anume acel tricou cu «Și eu sunt interlop», ori o asemenea asociere, chiar și pentru o parte din electoratul care îl votează, este una total nefastă și categoric în momentul de față Nicușor Dan pornește cu prima şansă la Primăria Capitalei. Dacă ar intra în cursă în același timp Gabriela Firea și Sebastian Burduja, o parte din electoratul care eventual nu l-ar mai vota acum pe Cîrstoiu s-ar duce către domnul Burduja, eventual și cu o parte dintre alți votanți care până acum nu se regăseau în Piedone, în Nicușor Dan sau Cîrstoiu, iar pe de altă parte, Gabriela Firea, din punctul meu de vedere, având în vedere greșeala lui Piedone, ar putea recupera din electoratul acestuia și s-ar duce din ce în ce mai puțini PSD-iști către Nicușor Dan. Deci asta ar fi singura șansă, din punctul meu de vedere, în momentul de față ca Nicușor Dan să fie înfrânt după greșeala lui Piedone, intrarea în cursă în paralel a lui Gabriela Firea și Sebastian Burduja”, a afirmat Radu Magdin.

„Singurul candidat care cred că are șanse în momentul acesta, care nu este în competiție, deci nu mă gândesc la Piedone, cred că e doamna Firea, pentru că doamna Firea are deja imaginea de primar formată, nu trebuie să mai convingă că s-ar potrivi poziției, cred că are șanse bune cu toate problemele din ultimele luni. Cred că nu e întâmplătoare nici declarația lui Marcel Ciolacu că uite, totuși, n-a avut nicio legătură cu azilele. Deci cred că ar avea șanse bune să mobilizeze bucata aia de electorat PSD care clar există la nivel de București. Problema este că ar fi cred foarte greu de asimilat de către PNL, care în urmă cu patru ani era la polul opus, în niciun caz să se afle dintr-odată în poziția de a o susține. Și aici iarăși cred că domnul Ciucă anticipează oarecum că s-ar putea să vină o mișcare de genul ăsta cu doamna Firea venită pe ultima sută, caz în care cred că PNL e obligat să vină cu candidat, dar ar fi o situație la fel de nefericită pentru că nu cred că e pregătit pentru asta, nu mai poate să-l susțină pe Nicușor Dan acum, e prea târziu. (…) Deci cred că singura persoană care ar putea acum repede să-și pună pălăria de candidat e doamna Firea, dar și asta este o alegere care are foarte multe riscuri, pentru PSD poate mai puțin, dar pentru PSD în alianță cu PNL și pentru PNL cu siguranță că sunt riscuri destul de mari”, a spus George Jiglău.

Referitor la motivele pentru care a fost ales Cǎtǎlin Cîrstoiu, analiştii considerǎ cǎ este vorba despre încercarea de a ajunge la toate tipurile de electorat din Bucureşti.

„Ei or să meargă până la capăt că nu au o alternativă. Vor să aibă un președinte și o guvernare, trebuie să meargă până la capăt. Pot să abandoneze, orice e posibil în politică. Pot să abandoneze dar asta va fi un (semnal n.r.) extraordinar de negativ pentru prezidențiale și parlamentare dar și pentru stabilitatea în numele căreia au făcut coaliția la guvernare, alianța electorală, totul se spulberă, și din momentul acela credibilitatea lor, a fiecăruia în parte și a amândurora împreună are (și ea n.r.) de suferit. Deci toată strategia trebuie să fie schimbată. Poate să fie o încercare de a se salva, dar e foarte riscantă. Mulți vorbesc despre înțelegeri ascunse, eu nu pot să discut decât despre ceea ce se vede și ceea ce putem să înțelegem”, a afirmat Cristian Pârvulescu.