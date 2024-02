Când votǎm: europarlamentare şi locale - în iunie, prezidențiale - în septembrie, iar pentru parlamentare - în decembrie

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat, miercuri, calendarul alegerilor din anul electoral 2024. Astfel, alegerile europarlamentare și locale vor avea loc pe 9 iunie, cele două scrutinuri prezidențiale se vor desfășura în septembrie, iar parlamentarele în decembrie.

„Acum se va vorbi de calendarul electoral. Am făcut ce e mai bine pentru ţara mea, indiferent de costuri. Am hotărât, în afară de comasare, și o alianță electorală între Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal pentru lista de europarlamentare în cursul lunii septembrie să avem alegerile prezidențiale-1-15, Consider că cea de mijloc pentru că pe 15 septembrie încep școlile și să nu încurcăm desfășurarea activității copiilor; 8-22 sau sfârșitul lunii septembrie; 8-22 ar fi cea mai potrivită și data de 8 decembrie pentru alegerile generale”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Premierul a explicat și de ce se decalează acest calendar.

„Sincer, nu văd nimic neobișnuit ca predarea și primirea între actualul președinte și viitorul președinte să se desfășoare într-o normalitate și într-un calendar programat pentru că și eu și domnul Nicolae Ciucă am făcut acest lucru când domnia sa mi-a predat mandatul de prim ministru, cu două- trei luni înainte. După cum bine știți am lucrat împreună astfel încât să știm toate problemele. Eu nu mai vreau să trăiesc într-o țară...- când am fost numit prim ministru și am găsit pereții birourilor cu fire scoase și tablouri smulte și nici o agendă lăsată la un schimb de prim-miniștri.

Cred că la peste 30 de ani de democrație trebuie să intrăm într- o logică de democrație consolidată și de respect indiferent dacă sunteți adversari politici. N -m niciun regret și consider că am făcut ce este mai bine și pentru colegii mei dar în primul și în primul rând am luat decizia corectă în ceea ce privește România”, a precizat liderul PSD.

Liderii Coaliției, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au avut, miercuri, mai multe rânduri de discuții, consultându-se inclusiv cu președintele Klaus Iohannis înaintea deciziei oficiale privind comasarea alegerilor europarlamentare cu localele.