Călin Georgescu cere BEC și AEP să ignore decizia CCR de anulare a alegerilor și să continue procesul electoral

Călin Georgescu cere Biroului Electoral Central și Autorității Electorale Permanente să ignore hotărârea CCR de anulare a alegerilor și să continue procesul electoral.

În caz contrar, candidatul independent anunță că va ataca la Înalta Curte de Casație și Justiție hotărârile celor două autorități.

"Ca urmare a deciziei CCR, domnul Călin Georgescu doreşte să facă următoarele menţiuni în urma discuţiilor cu echipa juridică:

- Decizia CCR este într-adevăr obligatorie, dar în acelaşi timp, d.p.d.v. legal, trebuie menţionat faptul că nu există nicio sancţiune pentru nepunerea acesteia în aplicare. Astfel, decizia de a continua votul aparţine doar BEC şi AEP!

- Dacă BEC şi AEP respectă democraţia, atunci aceste două instituţii pot lăsa democraţia şi votul să se desfăşoare deoarece această decizie a lor nu este sancţionabilă d.p.d.v. legal de nicio altă instituţie.

- De asemenea, ATENŢIE, hotărarea CCR nu este contestabilă, în schimb, orice hotărâre a BEC sau AEP poate fi atacată de domnul Călin Georgescu la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aspect care se va şi întâmpla, în numele poporului şi al democraţiei!

În concluzie, cerem membrilor BEC şi AEP să facă ceea ce este drept pentru poporul nostru şi să nu oprească procesul de votare", se arată într-un comunicat transmis de echipa lui Călin Georgescu.

Reacția vine după ce CCR a decis în unanimitate anularea întregului proces electoral pentru alegerea preşedintelui României, urmând să fie stabilite o nouă dată şi un nou calendar electoral pentru realizarea acţiunilor necesare.

Avertisment după decizia CCR

În primele declarații după decizia CCR, Călin Georgescu a avertizat că nu va putea fi oprit și că alte state sunt cu ochii pe țara noastră după anularea alegerilor.

"CCR are nouă membri. Ei nu pot fi peste puterea a nouă milioane de oameni. Creează un dezechilibru celor trei puteri din stat. Poporul român este suveran și va rămâne suveran indiferent de cum vor ei să mă oprească. Nu mă vor putea opri și nu vor putea opri poporul român. Am făcut istorie, ei nu pot șterge istoria. Tot mapamondul e cu ochii pe România după această decizie barbară", a declarat Călin Georgescu la Realitatea Plus.