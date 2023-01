Burduja, vizită în Emiratele Arabe: Relațiile dintre România și EAU se află la un nivel fără precedent

Ministrul Cercetării și Digitalizării a avut mai multe întâlniri în EAU pentru „creșterea volumului de investiții străine în România, cât și pentru internaționalizarea companiilor românești si extinderea lor în Orient, Asia și Africa”.

„Astăzi am continuat seria de întâlniri în Emiratele Arabe Unite, foarte importante atât pentru creșterea volumului de investiții străine în România, cât și pentru internaționalizarea companiilor românești si extinderea lor în Orient, Asia și Africa.Dimineața devreme am vizitat @The World Future Energy Summit, discutând cu principalii inovatori din energii regenerabile și tehnologii emergente, antreprenori, cercetători și vizionari. Apoi am avut plăcerea primei întâlniri în persoană cu omoloaga mea, Mariam Almheiri, coordonatoarea din partea EAU a Comisiei interministeriale pentru România și ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice din EAU”, a precizat Sebastian Burduja, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

„Împreună am discutat stadiul de implementare al fiecărui proiect bilateral de investiții și comerț stabilit în cadrul ultimei reuniuni a Comisiei interministeriale. De asemenea, am stabilit pașii și modul de lucru concret pentru a aduce aceste proiecte la îndeplinire în cel mai scurt timp. Am continuat cu o vizită la @Hub 71, un ecosistem integrat de start-up-uri. Acesta se adresează antreprenorilor din tehnologii din EAU și din întreaga lume. Vom lucra împreună pentru a identifica parteneri în România pentru a conecta ecosistemele de Inovație din cele două țări”, a completat demnitarul.

La Bursa de Valori locală

„Înainte de a decola spre București, am vizitat si @Abu Dhabi Stock Exchange, unde am fost primiți de CEO-ul @Saeed Hamad Al Dhaheri și cu COO-ul @Abdulla Salem Alnuaimi. Cu o capitalizare curentă de 680 miliarde de dolari, Bursa de Valori din Abu Dhabi este puternică și în plină ascensiune. Ne-am propus să găsim modalitățile de a o interconecta cu @BVB București, permițând capitalului emirian să ajungă în România, dar și românilor interesați să investească liber în EAU. Relațiile dintre România și EAU se află la un nivel fără precedent. Prin proiecte concrete, aceasta se va reflecta în câștiguri economice majore pentru cetățeni și companiilor ambelor țări. Înainte, împreună”, mai arată Burduja.

Cu o zi în urmă, Burduja a ajuns în Emiratele Arabe Unite. „Alături de ES Octavian Bădică, Ambasadorul României în EAU, și de consilierul meu, Adrian Băzăvan, am fost prezent la Abu Dhabi Sustainability Week. Evenimentul reunește peste 4000 de șefi de stat, decidenți, conducători de afaceri, oameni de știință și pionieri ai tehnologiei, pentru discuții și proiecte despre combaterea schimbărilor climatice.România a fost lăudată public pentru proiectul recent cu Georgia, Azerbaidjan și Ungaria, prin care securitatea energetică a noastră și a Europei va fi consolidată”, a punctat ministrul Cercetării și Digitalizării.

În cadrul vizitei la sediul International Holding Company din Abu Dhabi, Burduja a subliniat că „ne-au fost prezentate două aplicații inovatoare, care ar putea fi folosite in sisteme publice: un sistem electronic de gestionare a colectării TVA-ului, respectiv un sistem de securitizare a accesului la documente si date, printr-un sistem integrat de tip blockchain”. De asemenea, a fost o discuție și pe viitoare proiecte de investiții în România.