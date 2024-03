Eduard Hellvig critică alegerea Coaliției pentru Primăria Capitalei: "Nu sperie și nu deoache pe nimeni"

Eduard Hellvig, fost șef al SRI, critică alegerea coaliției de guvernare pentru primăria Capitalei, în persoana medicului Cătălin Cîrstoiu, menționând că este un "candidat scos din joben", care "nu sperie și nu deoache pe nimeni".

"Din rundele de negocieri care ne-au pictat televizoarele câteva săptămâni la rând a rezultat un candidat comun bun de pus în muzeul concordiei depline. Nu sperie și nu deoache pe nimeni.

Dacă ne întrebăm pe cine reprezintă cu adevărat, cred că răspunsul e în propoziția precedentă. Iar chestiunea cu adevărat semnificativă este de ce ai renunța la candidați cu cifre bune pentru a-ți investi încrederea în cineva cunoscut doar în comunitatea medicală?

De unde vine oare încrederea deplină în “apoliticul perfect” pentru a fi trimis să extragă voturi și din stânga și din dreapta? Ce se știe sus și nu se spune și în aval? Știm sigur că nu e vreun sondaj, vreo măsurătoare sau vreun portret-robot de tehnocrat al urbanismului", a scris Eduard Hellvig pe X (fostă Twitter).

Candidat scos din joben

Fostul șef al SRI susține că managerul Spitalului Universitar este un "independent" scos din joben, menit "să ne salveze aparent de agonia dubiilor ideologice".

"Total întâmplător vorbeam tot aici acum trei săptămâni despre independenți: “Oamenii noi nu au însă nimic de pierdut, nicio carieră de apărat, nicio reputație de păstrat. Când spectacolul începe să fie fluierat, își iau trusa de machiaj și își văd de drum.” Probabil că cei care l-au ales se bazează pe ceva nevăzut și neștiut, încât nu își suspectează candidatul că ar viza mai târziu fie o prea mare independență, fie o poziție publică și mai importantă. Probabil îi leagă un bromance de nezdruncinat.

Cum electoratul poate alege doar din ce are pe listă, și nu dintr-un infinit de candidați potențiali, contează așadar ce ofertă i se așterne pe buletin. Brusc devine mai relevant să fii candidat, decât să fii un candidat care adună voturi.

De adunat voturi se ocupă… ceilalți candidați. Sau partidul. Sau prietenii...

Ca în cazul oricărei figuri de ceară, însă, creșterea bruscă a temperaturii poate nărui toată povestea. Iar statuii i se înmoaie fațada, lăsând să se vadă structura din spate și să se audă vorbele lui Abraham de acum aproape două secole: “Poți păcăli o parte din oameni tot timpul și pe toți oamenii o parte din timp, dar nu poți păcăli toți oamenii tot timpul", susține Hellvig.

Cine pe cine a ales

Managerul Spitalului Universitar din București, Cătălin Cîrstoiu, este candidatul PNL-PSD pentru Primăria Capitalei. Liderii Coaliției și Ctălin Cîrstoiu au evitat să spună cine pe cine a abordat pentru ca medicul să intre în cursă.

"Noi am discutat tot timpul, cred că în ultimii doi ani extraordinar de mult, despre proiectul numit Spitalul Universitar. Spitalul Universitar e o uzină care are cam toate aspectele administrative pe care le are o unitate administrativ teritorială, mai ales că, cinstit, e cam cât 3 municipii mari ca valoare a investițiilor, bugetului, preocupărilor legate de bunăstarea pacientului (..) Tot vorbind despre activități care au sau nu au legătură cu medicina am ajuns încet, încet să conducem discuția către necesitățile orașului, pentru că spitalul nu e în afara orașului, ci în inima lui. Atunci, cred eu că a fost punctul de pornire al unui proiect comun împreună cu dnă Gabriela Firea şi domnul Sebastian Burduja şi am constat că poate fi o realitate, un obiectiv pe care să ni-l asumam privind aceste alegeri din anul 2024", a explicat medicul la evenimentul la care a fost prezentat oficial drept candidatul Coaliției, răspunzând la întrebările jurnaliștilor.

"Eu cred că totuşi trebuie să înțelegem această activitate de a selecta o persoană anume pentru o anumită funcție ca fiind deschidere pe care partidele politice trebuie să o aibă către oameni noi în politică, care au performat în domeniile profesionale unde își desfășoară activitatea", a spus Nicolae Ciucă, menționând că la fiecare partid se fac astfel de analize, unde sunt căutate vârfurile din anumite domenii.

"Așa cred că a fost ales domnul doctor și alte explicații nu cred că ar justifica decizia", a afirmat liderul PNL, completat ulterior de Marcel Ciolacu: "Nu sunt ferm convins că noi l-am ales pe domnul doctor, ci el pe noi".