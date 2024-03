Bujduveanu, după retragerea atribuțiilor sale executive: Am aflat din presă. Un gest politicianist

Stelian Bujduveanu a susținut, miercuri, că a aflat din presă despre decizia primarului general al Bucureștiului, Nicușor Dan, privind retragerea principalelor sale atribuţii de viceprimar al Capitalei. Liberalul a catalogat gestul drept politicianist, afirmând că e lipsit de orice fel de obiectiv.

„Am aflat din presă, chiar în timpul evenimentului de lansare a candidatului comun PNL-PSD la PMB, că mi-au fost retrase atribuțiile de viceprimar general. Un gest politicianist prin care Nicușor Dan a încercat să umbrească un eveniment important pentru bucureșteni și pentru București”, a scris Stelian Bujduveanu pe pagina sa de Facebook.

Viceprimarul a spus că decizia lui Nicușor Dan este politică și susține că a făcut la fel ca edilul sectorului 1.

„Decizia pe care a luat-o este lipsită de orice fel de obiectiv, o decizie politicianistă așa cum a făcut și Clotilde Armand când a retras atribuțiile viceprimarului PNL de la sectorul 1. Nu este nevoie de atribuții pentru a-mi desfășura activitatea de ales în cadrul Consiliului General al Municipiului București. Ca viceprimar general, vă asigur că nu mă voi opri să lucrez pentru și în slujba bucureștenilor. Până la finalul mandatului, voi continua, așa cum mă știți, dedicat proiectelor importante pe care le-am început în acest mandat și pe care le voi finaliza în mandatul viitor”, a susținut Bujduveanu.

Liberalul Stelian Bujduveanu a enumerat o serie de proiecte pe care le-a implementat, menționând decizia Coaliției de a-l susține pe medicul Cătălin Cîrstoiu pentru alegerile din 9 iunie, la Primăria Capitalei.

„Consider că am coordonat și am implementat proiecte importante precum reînnoirea flotei STB, măsuri pentru fluidizarea circulației, crearea de benzi unice pentru transportul public, biletul unic pentru STB, Metrorex și CFR, strategia de parcare, înrolarea Primăriei Capitalei în platforma Ghișeul.ro, transparentizarea patrimoniului municipiului București și multe alte soluții pentru bucureșteni.

Mergem mai departe cu candidatul PNL-PSD, Cătălin Cîrstoiu, la Primăria Capitalei și continuăm toate proiectele bune pentru bucureșteni”, a conchis Bujduveanu.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, i-a retras miercuri principalele atribuţii executive viceprimarului Stelian Bujduveanu (PNL).

Nicuşor Dan, a declarat, că decizia nu a fost o răzbunare, și că a fost luată pentru că acesta face parte dintr-o majoritate ostilă față de el, susținând că liberalul ar fi spus că „înțelege și că totul e în regulă”.

„L-am sunat azi, dar era în conferința asta mare cu anunțul candidatului, dar am schimbat niște mesaje. I-am spus că nu e nimic personal și el mi-a dat like sau o maimuță din asta, de pe telefon, în care mi-a spus că știe, că înțelege și că totul e în regulă.(...) Haideţi să le spunem emoticoane”, a spus Nicușor Dan.

PNL Bucureşti a reacționat și a transmis că primarul general al Capitalei a ieşit din postura de independent şi a intrat în rolul politicianului cu interese de partid.