Budăi, despre propunerea PNL privind neimpozitare pensiilor sub 3.000 de lei: Sper că nu au făcut-o doar în cheie electorală

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a declarat, marți, cu privire la propunerea liberalilor privind neimpozitarea pensiilor sub 3.000 de lei că speră ca aceasta să nu fie doar o strategie electorală, lansând și un atac la adresa colegilor de Coaliție.

„Am citit și eu în presă și vreau să vă spun că personal mă bucur că PNL a înțeles în sfârșit ce înseamnă până la urmă social- democrația, ce înseamnă doctrina noastră și mai ales că aderă la doctrina noastră și mai ales că a înțeles ce înseamnă grija față de părinții și bunicii noștri. Eu personal nu pot să uit că atunci când am solicitat și am prezentat până la urmă viziunea PSD despre majorarea pensiilor unii colegi din PNL, care erau la guvernare cu noi, îmi solicitau demisia. De asemenea, nu pot să uit că acum recent când trebuiau să votăm noua lege a pensiilor, care prevede majorări și rezolvarea inechităților, tocmai pentru că prevede majorări unui colegi de la PNL spuneau că nu vor vota legea. Nu pot să uit că au avut prim-ministru în 2021 când nu au acordat nicio majorare la pensie. Însă ca să închei într-o notă optimistă, am să spun că mă bucur că PNL a ieșit din logica lui 2010 când vedeau doar tăieri de pensii și când pentru că nu au putut tăia pensii au introdus acest impozit în cadrul pensiilor și mă bucur în continuare că au îmbrățișat doctrina social - democrată de a avea grijă față de oameni”, a declarat marți, Marius Budăi, la sediul PSD.

Deputatul social-democrat a menționat de asemenea că speră ca propunerea PNL să fie „serioasă” și nu în scop electoral.

„Bănuiesc că este o propunere serioasă, sunt totuși colegii noștri de guvernare, sau sper să fie o propunere serioasă și nu cred că au făcut-o, sau sper că nu au făcut-o doar în cheie electorală. (...) Personal aștept cu interes avizul Ministerului Finanțelor”, a adăugat Budăi.

Prioritate liberală

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, marţi, că în şedinţa conducerii liberalilor s-a discutat despre varianta neimpozitării pensiilor mai mici de 3.000 de lei, însă a precizat că trebuie să existe o discuţie în coaliţie pe acest subiect.

Demersul de a trece un proiect de lege care prevede această propunere a fost anunțat și de liderul de grup de la Camera Deputaților, Gabriel Andronache.

Întrebat cum vede propunerea venită din partea liberalilor, care au și un proiect legislativ prin care solicită neimpozitarea pensiilor în valoare de până la 3.000 de lei, premierul Marcel Ciolacu a afirmat că așteaptă să vadă proiecțiile a ceea ce ar însemna acest lucru, în condițiile în care acum pragul este de 2.000 de lei.

„Haideți să vedem scenariul și dacă e sustenabil. Eu mă bucur că am reușit în 6 luni de zile să aduc un echilibru macroeconomic în România”, a susținut liderul PSD.

Investigarea lui George Simion

Întrebat despre propunerea rectorului SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie, privind formarea unei comisii de anchetă în Parlament care să verifice dacă George Simion are legătură cu fostul KGB, deputatul PSD susține că dacă Biroul Permanent va decide asupra acestui lucru, se va vota ca atare.

"Dacă Biroul Permanent își va însuși această propunere și o va pune în discuție, vom dezbate și vom vota ca atare. Consider că orice clarificare asupra unui semn de întrebare a unui politician de vârf este necesar", a afirmat Marius Budăi.

Rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie, a transmis, luni, un apel către parlamentarii români, solicitând constituirea unei comisii speciale care să analizeze reţelele de agenţi străini, pe teritoriul României, care au ca obiectiv destabilizarea ţării şi influenţarea alegerilor din acest an.

„De cel puțin 3-4 ani, George Simion vorbește și acționează după cum dictează Putin. Toate temele promovate de George Simion în România sunt în interesul Moscovei și în detrimentul țării noastre. Vedem și auzim mesajele sale pro-Kremlin aproape zilnic, numai instituțiile Statului Român nu văd, nu aud și nu dau semne că ar fi preocupate de subiect. Cred, însă, că această inacțiune, reală sau simulată, poate avea consecințe asupra traseului democratic al României. În opinia mea, dacă nu se investighează oficial și la vedere legăturile lui George Simion (și ale altora din jurul său) cu serviciile secrete din Rusia, acest politician de factură legionară va continua să-i păcălească pe români și să afecteze stabilitatea țării”, a spus rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricopie.

În contextul începerii unei noi sesiuni parlamentare, rectorul a cerut Parlamentul României „să constituie o comisie specială care să analizeze rețelele de agenți străini, pe teritoriul României, care au ca obiectiv destabilizarea țării și influențarea alegerilor democratice, din acest an”.