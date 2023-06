Blocaj în Coaliție pe tema numirii lui Mircea Abrudean în funcția de secretar general al Guvernului SURSE

Liderii Coaliției nu au au ajuns la un consens în ceea ce privește numirea lui Mircea Abrudean în funcția de secretar general al Guvernului, potrivit surselor „Adevărul”. În acest sens va urma o nouă întâlnire a șefilor PNL și PSD, cel mai probabil miercuri.

Premierul Marcel Ciolacu și președintele PNL s-au întâlnit astăzi, de la ora 15:00, pentru a discuta despre numirea lui Mircea Abrudean în conducerea SGG, după ce liberalul Pavel Popescu a acuzat că Marcel Ciolacu refuză propunerea PNL.

Scandal din Coaliție pe tema numirii lui Mircea Abrudean în funcția de secretar general al Guvernului a început după ce deputatul PNL Pavel Popescu a afirmat că refuzul PSD reprezintă „o încălcare gravă a protocolului dintre partidele noastre”.

Pavel Popescu a postat un mesaj pe pagina sa de socializare în care îi dă ultimatum lui Marcel Ciolacu pentru a-l numi pe Mircea Abrudean, fost şef al Cancelariei ex-premierului PNL Nicolae Ciucă.

"Refuzul PSD de a-l numi pe colegul nostru, Mircea Abrudean, în poziția de Secretar General al Guvernului, reprezintă o încălcare gravă a protocolului dintre partidele noastre. În condițiile în care un ministru falimentar ca dl Câciu a putut fi “reciclat” în portofoliul Fondurilor Europene după ce a îngropat Finanțele României, Mircea Abrudean, un profesionist, trebuie numit urgent în funcția de Secretar General al acestui guvern. Domnule PM Marcel Ciolacu, așteptăm semnătura dumneavoastră mâine dimineață, la prima oră. Gentlemanii își țin mereu cuvântul, chiar și în politică", a scris deputatul.

Cum explică PSD refuzul numirii

Social-democrații susțin că propunerea pentru funcția de secretar general este a PNL, însă evaluarea și numirea este atributul premierului. Potrivit unor surse PSD, Abrudean nu ar fi „întrunit punctajul necesar pentru a putea fi considerat un partener”.

„Din punctul nostru de vedere, protocolul se respectă, nominalizarea pentru funcția de secretar general al Guvernului aparține PNL, dar având în vedere atributele constituționale pe care prim-ministrul le are, are dreptul constituțional să evalueze propunerile pe care partidele politice le fac, la fel cum evaluează activitatea miniștrilor și la un moment dat să propună remanierea sau să accepte sau să nu accepte o nominalizare a unui partid. Prim-ministrul are întotdeauna acest drept. La fel cum noi, PSD, am respectat acest drept atunci când Nicolae Ciucă era prim-ministru, așteptăm același tratament din partea colegilor de la PNL”, a explicat Gabriel Zetea pentru „Adevărul”.

Totodată, social-democratul a explicat că are convingerea că cele două partide „vor identifica o altă propunere sau vor trece peste acest moment”.

„Vorbim de principalul colaborator al prim-ministrului într-un guvern. Când nu există o compatibilitate între prim-ministru și secretarul general al guvernului este o problemă. Sunt convins că prim-ministrul va transmite în Coaliție reticența pe care o are vizavi de această nominalizare și cu foarte multă înțelepciune cele două partide vor identifica o altă propunere sau vor trece peste acest moment. Până la urmă trebuie să înțelegem cu toții că trebuie să respectăm drepturile constituționale”, a mai afirmat Zetea.