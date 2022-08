APP se disociază de Dragnea: „Am susținut un mic monstru”

Partidul Alianța pentru Patrie a decis în urma ședinței de astăzi disocierea în mod public, definitiv și irevocabil față de Liviu Dragnea.

Potrivit unui comunicat de presă al APP, începând de astăzi toate materialele de propagandă legate de persoana, imaginea și numele Dragnea Nicolae Liviu sunt declarate neautorizate în cadrul partidului și nu vor mai putea fi folosite în nicio organizație a partidului.

De asemenea, în urma ședinței s-a decis ca membrii de partid care se vor folosi în continuare de imaginea și numele lui Dragnea Nicolae Liviu, indiferent de funcția interimară deținută, vor fi excluși din partid, prin decizie centrală sau locală.

„Persoanele numite interimar în diferite funcții din cadrul organizațiilor A.P.P. care îndrăznesc să împiedice desfășurarea activității organizatorice prin nepredarea documentelor de evidență a membrilor de partid, cât și actele financiar contabile, vor întâmpina plângeri penale oficiale, din partea avocaților A.P.P” , se mai arată în comunicatul transmis de APP.

Codrin Ştefănescu se dezice de Dragnea: Am susținut un mic monstru

Codrin Ştefănescu, fost secretar general-adjunct al PSD, care a fost în ultimii ani de partea fostului lider PSD, își cere scuze public spunând că „s-a înșelat”, și îl acuză pe Liviu Dragnea acesta că este „un mic monstru”.

„E timpul să vă explic motivul relației mele tensionate cu Liviu Dragnea! Și să vă cer iertare, în mod public, pentru că în ultimii ani am susținut și am spălat de păcate vechi și noi, un mic monstru! Dar am sperat că acest om se va schimba radical, va ieși din siajul sistemului coldisto-securist în care s-a bălăcit cu maximă plăcere, că va renunța la minciuni, la maniera lui toxică de a-și “înjunghia” politic, pe la spate, aliații, camarazii, oamenii nevinovați! M-am înșelat! Și asta o spun eu, rāspicat si clar, eu cel care i-am stat alături când era abandonat de toți. Unii au avut dreptate să o facă, recunosc si asta”, a scris Codrin Ștefănescu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Codrin Ștefănescu afirmă că i-a iertat lui Dragnea „toate derapajele si toate mizeriile”, dând exemplu „ participarea sa activă la întrunirile șefilor sistemului toxic, mesele, chefurile si șprițurile cu Maior, Coldea, Kovesi si alții”, mențiomând că „alții nu-l iartă nici azi și în mod sigur au dreptate”.