Angel Tîlvăr, propunerea PSD pentru Ministerul Apărării SURSE

Conducerea extinsă a PSD a decis să-l susțină pe senatorul Angel Tălvăr pentru funcția de ministru al Apărării, rămasă vacantă după demisia lui Vasile Dîncu., potrivit informațiilor „Adevărul”

Votul din Consiliul Național al PSD a fost unul în unanimitate, susțin surse social-democrate pentru „Adevărul”.

Angel Tîlvăr este parlamentar de Vrancea din 2004. În prezent este președinte al Comisiei de afaceri europene din Senat. În perioada Guvernului Ponta IV, între decembrie 2014 și noiembrie 2015, a fost ministru delegat pentru românii de peste hotare. De profesie profesor de limba engleză, Tîlvăr este doctor în științe umaniste. Propunea de ministru al Apărării face parte din grupul de PSD-iști apropiați de Marcel Ciolacu de ani buni, alături de Mihai Tudose, Georgian Pop, Marian Neacșu și din care mai făcea parte și Gabriel Vlase (acum șef al SIE).

Un alt nume avut în vedere, deși nu a fost vehiculat în spațiul public, a fost Mihai Weber, lider al PSD Gorj. Weber conduce Comisia parlamentară specială pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, iar până decembrie 2021 a fost vicepreședinte al Comisie de apărare din Camera Deputaților.

De asemenea, în rândul PSD-iștilor a mai circulat o variantă, cea a lui Mihai Tudose, însă eurodeputatul ar fi lăsat Bruxelles-ul doar pentru o funcție de ministru al Energiei, ocupată în prezent de Virgil Popescu (PNL).

PSD a încercat să scape de portofoliu

Timp de o săptămână PSD a ținut în șah Coaliția pe tema Apărării, nedorind să vină cu o nouă propunere, fiind încercată inclusiv testarea terenului pentru un schimb de ministere. „În momentul acesta, Ministerul Apărării are la conducere omul care a condus acel minister şi a fost şeful de Stat Major. Nu este o problemă în acest moment. O să venim cu o decizie împreună cât de curând. Cred că cel mai important este că astăzi domnul prim-ministru are toată susţinerea noastră. Nu consider că este o abordare serioasă un eventual troc, dar are loc o discuţie în Coaliţie”, a punctat Ciolacu, în urmă cu o săptămână, sugerând că premierul poate fi vulnerabil dacă supără PSD. De altfel, în trecut liderul PSD a mai amintit că guvernele sunt puse și date jos de Parlament.

La acea dată, „Adevărul” scria că planul PSD, dacă liberalii nu cedează, este ca spre finalul celor 45 de zile să propună un ministru al Apărării, acesta urmând să fie un apropiat al conducerii actuale, fără pete în CV. Ca favorit e văzut Angel Tîlvăr, președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Senat. Însă social-democrații s-au decis mai repede, pentru a nu fi creată imaginea de criză din cauza PSD.

De altfel, pe agenda Coaliției sunt numeroase priorități de care trebuie să se ocupe partidele Puterii. Printre acestea bugetul pe 2023, ordonanța de urgență pe energie, reforma pensiilor speciale, prin îndeplinirea unui jalon din PNRR, legile Educației, dar și numeroase alte jaloane din PLanul Național de Redresare și Reziliență.

De altfel, până la 31 decembrie, Coaliția trebuie să bifeze peste 50 de jaloane și ținte, fiind cel mai greu trimestru de până acum.