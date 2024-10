A fost „covrigar“ Ciolacu? Întrebat direct, premierul a lămurit un subiect cu care e luat peste picior

La 56 de ani, Marcel Ciolacu e pe val în politica românească, fiind liderul PSD, premierul țării și principalul favorit la alegerile prezidențiale de la finalul anului. Doar că, până să ajungă în acest punct al carierei sale, buzoianul s-a ocupat cu afacerile personale.

Deși Ciolacu s-a tot lăudat că n-are dușmani politici, ci contracandidați / rivali, liderul PSD e luat peste picior, în discuțiile neoficiale, dar și de oamenii de rând care nu-l au la inimă, cu apelativul de „covrigar“. Și nu e greu de dedus de ce, având în vedere că Buzăul e un oraș renumit pentru covrigii care se fac acolo. Problema e că, potrivit spuselor sale, Marcel Ciolacu n-a avut niciodată vreo covrigărie, așa că apelativul de „covrigar“ e fără sens, în cazul său.

Prezent, la mijlocul săptămânii, la emisiunea „Prietenii luin Ovidiu“, realizată pentru gsp.ro de directorul Gazetei Sporturilor, Ovidiu Ioanițoaia, Ciolacu a lămurit acest subiect. Mai ales că Ovidiu Ioanițoaia l-a tot presat și a cerut detalii suplimentare.

Ce a spus Marcel Ciolacu?

*Nu știu să fac covrigi și n-am vândut niciodată covrigi. Eu am avut mai multe magazine alimentare în tinerețea mea. Am gestionat. Am avut și magazin de electronice, am făcut și importuri, am făcut și exporturi. Am avut mai multe magazine alimentare, între care am avut împreună cu soția, și soția o gestionează, și o patiserie. De aici s-a pornit (n.r. – cu legenda cu covrigăria lui Ciolacu)... Dar nu e o mare patiserie, să nu credeți! Eu aș fi renunțat de mai mult timp.

*Funcționează și acum patiseria. Soția mea se ocupă. Pe urmă, eu am hotărât să intru în politică. În acel moment, toate spațiile comerciale pe care le-am cumpărat în timp le-am luat și le-am închiriat. Și m-am ocupat de altceva în viață. Să știți că în țările cu economii dezvoltate, oamenii în timpul vieții își schimbă meseriile.

*Mi-aș dori să știu să fac covrigi și o să mă duc într-o covrigărie să învăț să fac covrigi!