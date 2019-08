VIDEO Schimb ireal în turneul de tenis de la Washington. Tiafoe a sărbătorit degeaba un punct care nu se terminase

La scorul de 5-4 şi 0-0, în setul secund al meciului din optimile de finală ale turneului de la Washington, după un raliu foarte lung şi spectaculos, jucătorul de culoare a crezut că a câştigat punctul şi a început să sărbătorească cu spatele la adversar. Doar că proverbul românesc „Nu zice hop până nu ai sărit pârleazul” a fost confirmat şi de rusul Medvedev, care a ajuns la minge şi a returnat câştigător.

"A fost amuzant ce s-a întâmplat. Când am văzut că face voleul, am crezut că nu ajung. Apoi, am zis să încerc. E foarte plăcut să câştig astfel de puncte", a comentat Medvedev, la conferinţa de presă.

În cele din urmă, rusul a pierdut game-ul, dar s-a impus cu 6-2 7-5 şi s-a calificat în sferturile de finală.

