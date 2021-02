VIDEO Imaginea zilei la Australian Open: A izbucnit în lacrimi pe teren după punctul câştigător

Pentru egipteanca Mayar Sherif (131 WTA) şi slovena Kaja Juvan (104 WTA) meciul lor din turul II de la Australian Open a fost cel mai important moment al carierei de până acum.

Copleşită de emoţii, Juvan a izbuncit în lacrimi, după punctul care a trimis-o în următoarea fază a competiţiei, unde o va întâlni pe americanca Jennifer Brady (24 WTA).

Leaving it all on the court 💙



An exhausted Kaja Juvan defeats Mayar Sherif in three sets 👏#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/vUN8Gh2Qib