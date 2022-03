Trădător de ţară: Un ucrainean rămâne alături de ruşi în plin război! „Cum vei trăi cu tine?“

„Eroii de război“ e un termen foarte des întâlnit, în ultima săptămână, de când a început invazia Ucrainei.

Acum, apare şi o altă categorie: „trădătorii de ţară“. Unde primul care a intrat e Anatoliy Tymoshchuk - foto (42 de ani), fotbalist emblematic pentru naţionala Ucrainei, cu 144 de selecţii şi 4 goluri în prima reprezentativă.

Cât timp a fost jucător activ, Tymoshchuk şi-a petrecut o mare parte din carieră la Zenit Sankt Petersburg, cea mai tare echipă din Rusia, finanţată de gigantul Gazprom. Aici, Tymoshchuk are 150 de partide şi 18 goluri. Aşa că, după retragere, a rămas alături de Zenit, fiind cooptat în stafful tehnic, în funcţia de antrenor secund. Pe care o ocupă, în continuare, refuzând să părăsească Rusia!

Tymoshchuk, pe când flutura steagul Ucrainei

Decizia fostului mijlocaş vine într-un moment în care nu doar ucrainenii din Rusia, dar, de fapt, un număr tot mai mare de străini care activează în această ţară îşi strâng lucrurile pentru a pleca, după cum „Adevărul“ a scris aici. În acest context, potrivit Eurosport , rămânerea lui Tymoshchuk în Rusia a revoltat şi mai mult conaţionalii săi. De aici, şi reacţia vehementă a lui Yevghen Levchenko (44 de ani), fost coleg cu Tymoshchuk în naţionala Ucrainei.

„Tolya, cum se poate? Eşti din Ucraina. Cum poţi să taci şi să continui să munceşti acolo? Am jucat împreună pentru aceeaşi echipă, am purtat cu mândrie acel tricou, am cântat imnul, am câştigat şi am pierdut. Esti liniştit acum? Tolya, cum vei trăi cu tine?“, a scris Levchenko într-o scrisoare deschisă adresată fostului său coleg.