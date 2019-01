Thanasi Kokkinakis, colaborare cu Darren Cahill: „Este mentorul meu!“

Antrenorul australian a acceptat imediat un post în conducerea clubului de fotbal australian Port Adelaide, iar acum tenismenul Thanasi Kokkinakis (foto) a declarat că are o colaborare cu el.



„Darren este un băiat foarte bun de la care am primit nişte sfaturi şi nişte idei pe care o să le pun în aplicare. Nu mă antrenează, dar îmi dă sfaturi şi este mentorul meu“, a afirmat jucătorul de 22 de ani, locul 145 ATP, pentru ESPN.



Simona Halep şi Darren Cahill au început să lucreze împreună în anul 2015, cu ajutrul australianului constănţeanca reuşind să încheie de două ori la rând pe primul loc in clasamentul WTA şi să câştige primul Grand Slam din carieră