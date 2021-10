Tătăruşanu, certat la Milan: Imagini cu reproşurile colegilor, în frunte cu Ibrahimovici VIDEO

Ajuns la AC Milan, în septembrie 2020, Ciprian Tătăruşanu a renunţat la echipa naţională pentru a se concentra asupra carierei sale la această formaţie.

Doar că, până de curând, când s-a accidentat Mike Maignan, „Tătă“ era „lipit“ de banca de rezerve. După ce rivalul său francez a ajuns „la cuţit“, Ciprian a devenit titular. Şi, deocamdată, are un bilanţ bun: 4 meciuri în care a încasat 5 goluri.

Marţi seară, în victoria din campionat, 1-0 cu Torino, rezultat care a propulsat Milan pe locul 1 în Serie A, Tătăruşanu a reuşit prima partidă în care a închis poarta.

