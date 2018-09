Stanciu: Cel mai dezamăgitor este că n-am început cu dreptul. Nu am fost destul de lucizi în ultimii 30 de metri

“Am făcut toţi un efort foarte mare. A fost un meci greu, un meci de luptă. Ei sunt o echipă masivă, joacă foarte dur. Cel mai dezamăgitor este că n-am început cu dreptul, nu am reuşit să luăm cele trei puncte. Nu ne-au ieşit astăzi şuturile de la distanţă. Am început prost. Nu ştiu dacă e ceva să ne reproşăm. Nu am fost destul de lucizi în ultimii 30 de metri. Acum este foarte important pentru noi să câştigăm în Serbia”, a spus Stanciu la Pro TV.

Reprezentativa de fotbal a României a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, vineri, la Ploieşti, în compania Muntenegrului, în prima etapă a grupei 4, seria C a Ligii Naţiunilor.

Din minutul 77, Muntenegru a evoluat cu un jucător mai puţin, după eliminarea lui Mugosa.

Partida s-a disputat fără spectatori, ca urmare a unei suspendări dictate pe parcursul preliminariilor Euro 2016.

În următorul meci, România va întâlni Serbia, luni, la Belgrad.