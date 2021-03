România U21, gata de debutul la CE U21: Mutu, semnal de alarmă în privinţa meciului cu Olanda

Naţionala de tineret îşi va începe, miercuri, parcursul la Europeanul găzduit de Ungaria şi Slovenia.

Turneul final din acest an are un format neobişnuit, fiind „rupt“ în două etape: Faza grupelor (24-31 martie) şi fazele eliminatorii (31 mai - 6 iunie). România U21 a fost plasată în grupa A, alături de Ungaria, Germania şi Olanda.

Primul test pentru Mutu şi elevii săi va fi, miercuri, în confruntarea cu naţionala batavă. Această partidă a fost prefaţată de selecţionerul României U21, care a avertizat că Olanda are o forţă ofensivă impresionantă.

Ce a spus Adrian Mutu?

*Băieţii sunt pregătiţi, sunt motivaţi, îşi dau seama de importanţa acestui turneu. Le-am zis să nu fie timoraţi şi să îmbrăţişeze presiunea. Mâine, vom da totul pe teren. Nu e uşor pentru că au presiunea de la ultimul rezultat de la turneul final. Le-am explicat că nu trebuie să se compare cu acea generaţie şi pot avea parcursul lor. Există presiune, vor fi emoţii înaintea fiecărui mei.

*N-am să spun cu ce ne poate surprinde Olanda. Pot spune că e o echipă puternică, care marchează uşor. Are jucători importanţi, care pot face diferenţa. E o echipă redutabilă, dar şi noi suntem buni. Nu ne e teamă! Olanda are prima şansă, dar îi vom face viaţa grea. Am încredere în băieţi. Au ocazia să demonstreze că merită să joace la acest nivel

*Legat de echipa de start, semne de întrebare am în fiecare zi. Dar nu neapărat pentru că n-am deja echipa de start conturată, ci pentru că un antrenor mereu se întreabă dacă a făcut alegerile corect.

*Sunt peste 20 de jucători, care au mai mult sau mai puţin acelaşi nivel. Mă pun în dificultate. Se antrenează foarte bine şi e normal să existe dubii, dar până miercuri voi rezolva această problemă.

3 calificări are România U21 la Campionatele Europene, de-a lungul istoriei: în 1998, 2019 şi 2021.

Euro U21, Ungaria & Slovenia

*Grupa A: Ungaria, Germania, România, Olanda





*Grupa B: Slovenia, Spania, Cehia, Italia





*Grupa C: Rusia, Islanda, Franţa, Danemarca





*Grupa D: Portugalia, Croaţia, Anglia, Elveţia





Primele două clasate din fiecare serie merg în sferturi. Fazele eliminatorii se vor desfăşura, între 31 mai - 6 iunie.





Programul tricolorilor mici





*Mâine (ora 22.00): România - Olanda





*27 martie (ora 19.00): Ungaria - România





*30 martie (ora 19.00): România - Germania





TVR 1 şi Radio România Actualităţi vor transmite toate meciurile naţionalei de tineret.





Meciurile României sunt găzduite de „Bozsik Aréna“ din Budapesta. Partidele se vor juca fără spectatori în tribune.





România U21, lotul pentru Campionatul European





*Portari: Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia), Mihai Eşanu (Dinamo)





*Fundaşi: Ştefan Vlădoiu (Craiova), Denis Haruţ (FCSB), Alexandru Paşcanu (Ponferradina / Spania), Andrei Chindriş (Botoşani), Denis Ciobotariu (CFR), Radu Drăguşin (Juventus / Italia), Raul Opruţ (Hermannstadt), Radu Boboc (Viitorul)





*Mijlocaşi: Marius Marin (Pisa / Italia), Marco Dulca (Chindia), Răzvan Oaidă (FCSB), Cătălin Itu (CFR), Darius Olaru (FCSB), Andrei Ciobanu (Viitorul), Olimpiu Moruţan (FCSB), Octavian Popescu (FCSB), Alexandru Cîmpanu (Craiova), Alexandru Măţan (Columbus Crew / SUA)





*Atacanţi: George Ganea (Viitorul), Adrian Petre (UTA)