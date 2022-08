România are selecţioneri noi, la U20 şi U21: Federaţia i-a prezentat în mod oficial

FRF a avut o vară în care s-a debarasat de Bogdan Lobonţ (U-20) şi de Florin Bratu (U-21), însă n-a luat nicio decizie concretă pentru echipele care au dezamăgit cu adevărat, în Liga Naţiunilor şi la Europeanul U-19. Pentru că, deocamdată, atât Edward Iordănescu, cât şi Adrian Văsâi sunt în funcţie, primul la echipa naţională, iar celălalt la U-19.

Ce a anunţat Federaţia Română de Fotbal?

Emil Săndoi este noul selecţioner al României U21, iar Daniel Pancu a preluat reprezentativa U20. Anul viitor, la Campionatul European Under 21, cei doi vor face echipă pe banca tehnică.

Săndoi revine la naţionala de tineret după 9 ani, el activând la acet nivel de vârstă în perioada 2006-2013. Ca antrenor a mai lucrat la cluburile FC Universitatea Craiova, Pandurii Târgu Jiu, FC Vaslui, CS U Craiova, Concordia Chiajna, FC Argeş şi Chindia Târgovişte.

În vârstă de 57 de ani, Emil Săndoi şi-a început cariera de fotbalist la Craiova, unde a cucerit trei trofee: titlul în Liga 1 (1991) şi Cupa României (1991 şi 1993). A mai evoluat în Franţa, la Angers, şi la FC Argeş. Pentru echipa naţională a României a bifat 30 de selecţii.

Fostul fundaş central va continua munca începută de Florin Bratu, aceea de a crea o selecţionată U21 pentru Campionatul European, unde România e calificată din postura de ţară gazdă.

Emil Săndoi: „Va fi o muncă dificilă, chiar dacă iniţial ne gândim că un turneu final e peste un an, acţiunile pe care le vom avea până în perioada respectivă vor fi puţine. E o repsonsabilitate foarte mare pentru mine. În momentul în care antrenezi una dintre echipele naţionale, consider că reprezinţi o naţiune”.

Tot începând de astăzi, naţionala Under 20 a României are un nou selecţioner: fostul internaţional român, Daniel Pancu. Campion al României, cu Rapid (1999), şi al Turciei, cu Beşiktaş (2003), Pancu a debutat la seniori la Politehnica Iaşi. A mai evoluat în cariera sa la Cesena, Bursaspor, Akhmat Groznîi, FC Vaslui, ŢSKA Sofia şi FC Voluntari. În palmares mai are: trei Cupe ale României (1998, 2002, 2006), două Supercupe ale României (1999, 2002) şi o Supercupă a Turciei (2006). Pentru echipa naţională a reuşit 9 goluri în 27 de partide.

Ca antrenor, Daniel Pancu, 44 de ani, se află la a treia experienţă, după ce a mai activat la Rapid şi Politehnica Iaşi.