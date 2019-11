Mirel Rădoi a fost uns selecţioner! Ce obiective i-a trasat Răzvan Burleanu

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, că a fost mandatat de către Comitetul Executiv să negocieze cu Mirel Rădoi pentru funcţia de selecţioner, post rămas vacant după plecare lui Cosmin Contra, practic o formalitate pe traseul numirii noului antrenor al echipei naţionale.După ce restul numelor de tehnicieni vehiculate, Gică Hagi, Dan Petrescu, Marius Şumudică, Mircea Rednic, Cosmin Olăroiu, Mircea Lucescu, Ladislau Boloni, au ieşit din cursă unul câte unul din diferite motive, şefii fotbalului românesc au rămas cu o singură variantă viabilă, Mirel Rădoi.Iar unica propunere a Comisiei Tehnice a fost aprobată, marţi, în unanimitate de voturi de Comitetul Executiv al FRF. "Comitetul Executiv m-a mandat să negociez cu Mirel Rădoi pentru funcţia de selecţioner. Decizia a fost în unanimitate. Nu este un mandat scurt, pentru un meci sau două, este unul pe cel puţin doi ani, cu câteva obiective intermediare. Rădoi a fost varinata numărul 1 pentru federaţie şi va conduce naţionala şi la JO-2020. Mirel Rădoi are experienţa de a ne califica si a demonstrat asta, în primul rând ca selecţioner al reprezentativei Under 21. El reprezintă cea mai bună variantă pentru meciurile din play-off-ul Ligii Naţiunilor", a declarat Burleanu, într-o conferinţă de presă organizată după terminarea şedinţei Comitetului Executiv.2 obiective motivaţionaleBurleanu a spus că noul antrenor are, pe lângă ţintele care ţin de rezultate contrete, şi alte două obiective motivaţionale: să inspire copiii să se apuce de fotbal şi să le dea curaj tinerilor antrenori. "Am avut o susţinere unanimă pentru a deschide această procedură de negociere şi semnare a contractului. Obiectivul mandatului lui Mirel Rădoi este, în primul rând, de a continua să inspire sute de mii de copii să joace fotbal în România şi de a le oferi speranţe tinerilor antrenori. Sunt două căi: calificarea la EURO 2020 şi prezenta la Jocurile Olimpice din 2020. Nu este un mandat pe termen scurt, pe un meci sau două, ci un mandat ce propune un proces de construcţie, un mandat pe cel puţin doi ani de zile, cu câteva obiective intermediare", a mai spus Burleanu.Rădoi a reuşit să califice reprezentativa Under-21 la EURO 2019, unde a ajuns până în semifinalele competiţiei, performanţă ce a însemnat calificarea la Jocurile Olimpice după o pauză de 56 de ani. În total, pe banca selecţionatei U21, Mirel Rădoi a bifat 15 partide, reuşind să câştige 9 dintre ele şi să înregistreze trei remize.România a ratat calificarea la EURO 2020 prin intermediul preliminariilor continentale încă din 15 noiembrie, când a fost învinsă de Suedia cu scorul de 2-0 (2-0), pe Arena Naţională din Bucureşti, în penultimul meci."Tricolorii" păstrează însă şanse de a ajunge la turneul final de anul viitor prin intermediul barajului Ligii Naţiunilor. Ei vor întâlni Islanda în deplasare, pe 26 martie, în cealaltă semifinală a culoarului A al barajelor urmând să se înfrunte Bulgaria şi Ungaria. În finală, pe 31 martie, pentru un bilet la EURO 2020, se vor bate câştigătoarele celor două semifinale, meciul urmând să aibă loc în Bulgaria sau Ungaria.