Mircea Rednic a explicat situaţia lui Deian Sorescu

„Am avut o discuţie normală cu el, la 2-0 pentru adversari. Am ridicat tonul şi i-am reproşat ceva tactic, iar el a început să-mi spună de probleme personale. I-am zis «Nu trebuia să intri în situaţia asta. Nu e OK să ajungi pe teren şi doar să te plimbi». De aceea l-am şi scos. După meciul cu Sepsi, i-am zis «Deian, nu e OK cum eşti. Nu îmi place. Ia câteva zile libere. Nu e o pedeapsă. Uită de fotbal şi relaxează-te». A doua zi a venit la antrenament. S-a pregătit cu jucătorii care nu făceau parte din lot. Am nevoie de Sorescu, dar cel de la începutul campionatului”, a precizat Puriul în conferinţă de presă. „A pierdut şi naţionala, nu-mi place randamentul lui. Nu ştiu ce probleme are. Financiare nu are. Acum, la antrenamente, s-a prezentat mai bine”, a conchis Mircea Rednic.