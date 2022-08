Mesaj special de la Simona Halep pentru antrenorul său, Patrick Mouratoglou, după finala de la Toronto

După ce a cucerit trofeul de la Toronto, Simona Halep a declarat că are multe lucruri de spus, dar acum este foarte obosită. A felicitat-o pe adversara sa din finală căreia i-a urat mult succes pentru US Open.

”Este greu, am foarte multe lucruri de spus, dar sunt foarte obosită. Felicitări, Beatriz, a fost o bătălie adevărată, îţi urez mult succes pentru US Open”, a spus Halep.

Şi pentru antrenorul său a avut un mesaj special căruia i-a mulţumit că i-a fost alături şi speră că l-a făcut mândru cu această victorie.

”E un loc special pentru mine, chiar am vrut să câştig în faţa voastră, văd multe steaguri româneşti, canadiene, braziliene. Patrick, mulţumesc că ai crezut în mine şi mi-ai fost alături, sper că te-am făcut mândru. Poate nu am jucat bine, dar am luptat. Acum câteva luni, nu mă gândeam că aş putea câştiga un astfel de trofeu. De asemenea, mulţumesc Arnaud (n.r. Arnaud Restifo), mulţumesc Candice (n.r. Candice Gohier)”, a declarat Simona Halep, relatează Digisport.

Şi Haddid Maia a felicitat-o pe Simona Halep pentru acest succes şi a spus că a luptat cât a putut în finală.

Vă felicit pe tine, Simona, şi pe echipa ta. Ai muncit mult ca să fii aici şi este foarte plăcut să trăiesc acest moment cu tine aici. Astăzi am luptat cât am putut, chiar dacă uneori un mi-am putut stăpâni emoţiile. Am încercat să lupt”, a afirmat Haddid Maia.