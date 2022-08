La FCSB, ca la gară. Jucătorii vin şi pleacă, antrenorii, la fel. Bani mulţi aruncaţi pe fereastră, dacă nimeni nu ştie cum să folosească talentul noilor veniţi

Cinci jucători noi a adus Gigi Becali la echipă în ultima săptămână: David Miculescu (de la UTA), Radu Boboc şi Eduard Radaslăvescu (de la Farul), Marco Dulca (de la Chindia) şi Bogdan Rusu (de la Mioveni), fotbalişti pe care patronul FCSB a plătit peste 3 milioane de euro. Aruncaţi în iarbă – mai puţin Rusu, care nu a jucat împotriva fostei echipe –, chiar dacă abia făcuseră doar un antrenament alături de noii colegi, aceştia s-au descurcat cum au putut.

Văzuţi ca salvatorii unei echipe aflate în degringoladă, fotbaliştii au fost luaţi în colimator de patronul Gigi Becali, într-un fel de ceartă şi încurajare în acelaşi timp. „La Dulca s-a văzut că are calitate, dar a greşit şi el, nu trebuia să greşească. Pe Radaslăvescu l-am văzut că s-a băgat să bată acolo, îmi place că are tupeu, dar nu bate el la 18 ani lovituri libere la FCSB! Boboc? Îmi place de el, dar nu mai e ca înainte, nici nu a mai jucat de mult, parcă la Viitorul (n.r. - actuala Farul Constanţa) era mai tehnic, în atac măcar“, a declarat Gigi Becali la Pro Arena. Acesta e convins că va rezolva problema, cum altfel, cu un nou transfer: „Dacă aveam atacant aseară, era altceva. Dar nu am avut atacant. Ianis, dacă era atacant, dădea gol. S-a simţit lipsa lui Rusu. Nici Işfan nu e atacant. E tot ca Miculescu. Nouă ne trebuie un număr 9. Îl avem doar pe Rusu, care e bun şi îmi place“, a completat Becali.

Însă cel mai şifonat jucător după acest meci a fost Adrian Şut. Patronul de la FCSB nu l-a menajat pe jucătorul pe care cu câteva luni în urmă îl ridica în slăvi, spunând că va fi cel mai mare fotbalist al României. „Dacă era după mine, nici Tavi Popescu, nici Ovidiu Popescu nu jucau. Dar nu m-am băgat. Sunt puţin supărat, dacă îi dai pasă unui adversar, apoi mai şi deviezi mingea în poartă... Dacă eşti fotbalist la FCSB, nu dormi, tată! Nu e pat de dormit în careu la FCSB! Câtă bază mi-am pus în băiatul ăsta... (n.r. Adrian Şut), dar probabil de frică, a văzut concurenţă, şi în loc să reacţioneze altfel a făcut caca. Doamne, iertaţi-mă, am scăpat“, a spus Becali.

„Sunt speriaţi de bombe, urcă veveriţa pe ei“





La rândul său, fostul preşedinte al LPF, Dumitru Dragomir, a comentat situaţia de la FCSB. „Am văzut haosul! Au şi câţiva tineri talentaţi, dar e haos mare, de la fundul terenului până la înaintaşi. Schimbările astea masive nu duc la nimic bun. Până nu îţi cristalizezi un lot de 12-13 fotbalişti cu care să meargă, nu vor face nimic. E şi rolul antrenorului. Până acum, principal a fost Becali. Iată, de când a venit Dică, echipa joacă şi mai prost. Pelici a fost astăzi mai bun decât antrenorii Stelei. E inacceptabil haosul din apărare. Să nu poţi tu să găseşti nişte apărători? Nu au un mijlocaş de acoperire care să stea între apărători, care să vină la marcaj. Târnovanu (n.r. portarul FCSB) a fost omul meciului, de ce să ne ascundem? La FCSB nu există un jucător care să stăpânească echipa. Cordea aleargă, Tavi e bun, dar nu e unul care să îi stăpânească. Cum are Rapid, pe Săpunaru şi Junior Morais. Ambii au ştiinţa jocului. La FCSB sunt speriaţi de bombe, urcă veveriţa pe ei. În afara portarului, care are o valoare incontestabilă, restul sunt haotici“, a spus Dragomir, la GSP Live.

Iar Helmuth Duckadam, fosta glorie a Stelei, a tras concluzia: „Dacă nu reuşeşti să câştigi cu Mioveni, ai şanse tot mai mici la campionat. Sper să mai apuc să văd la FCSB o echipă din care să ştiu măcar 9 titulari. Ei îşi doresc o echipă omogenă, dar nu ai cum să ajungi la omogenitate aşa. Bine, e greu să faci o analiză, pentru că a jucat împotriva unei echipe care doar s-a apărat. FCSB nu a pierdut două puncte, a câştigat un punct. Dacă nu era Târnovanu, pierdea meciul. FCSB trebuie să fie foarte mulţumită cu un punct“, a spus Helmi la Digi Sport.