Jucătoarea ucraineană Marta Kostiuk, extrem de afectată de război: M-am simţit vinovată că joc tenis, că deasupra mea cerul este albastru, luminos şi senin

"Sincer, având în vedere starea psihică în care mă aflu în acest moment, a fost foarte greu să intru pe teren. Nu ştiam la ce să mă aştept de la mine, nu ştiam la ce să mă aştept de la corpul meu. Când m-am trezit în această (joi) dimineaţă, am spus: Nu voi reuşi. Nu pot câştiga. Pe tot parcursul meciului, am încercat să găsesc soluţii. Ea juca foarte bine. Scopul meu principal a fost să lupt. Şi am luptat. A fost o revenire dificilă. Nu credeam că sunt capabilă având ceea ce se întâmplă în ţara mea. Familia mea este acolo. Este o perioadă dificilă. Mai ales primele zile, când totul a început. A fost oribil. Acum, să spunem că "sistemul nostru nervos” se obişnuieşte cu situaţia, cu aceste emoţii", a declarat Kostiuk, locul 54 mondial, conform news.ro.

Sportiva a mai spus că a ajutat-o mult faptul că a venit la turneul de la Indian Wells, subliniind că la început s-a simţit vinovată de acest lucru, notează news.ro. "Indiferent ce spun, toţi ucrainenii mă vor înţelege. M-a ajutat foarte mult să vin aici şi să le văd pe celelalte fete (jucătoare ucrainene) suferind la fel de mult ca mine. Împărtăşim experienţele noastre, sentimentele noastre. Este terifiant. În primele zile, toată familia mea a fost acolo, adunată în aceeaşi casă. Dacă s-ar fi întâmplat ceva, mi-aş fi pierdut întreaga familie dintr-o lovitură. Doar gândindu-mă, pfff... Te culci fără să ştii dacă, când te trezeşti, vei mai avea o familie. Asta a fost starea mea mentală în primele zile. Apoi, treptat, te obişnuieşti cu situaţia, înţelegi ce se întâmplă, cine ce face, tactica ruşilor... Oricum, e imposibil să rămâi în starea primelor zile, o iei razna! Este inexplicabil şi foarte şocant. Suport situaţia cât pot de bine. Fiecare e diferit. Am ales să lupt venind aici. La început m-am simţit vinovată că nu eram acolo. „Toată familia mea este acolo, cu excepţia mea, de ce?” M-am simţit vinovată că joc tenis, că deasupra mea cerul este albastru, luminos şi senin. Dar nu este sănătos. Fiecare luptă cum poate. Treaba mea este să joc tenis. Aşa pot ajuta. Aş fi mult mai puţin utilă dacă m-aş întoarce acasă pentru a fi voluntar. Mi-ar plăcea să fac asta, dar cred că sunt mai utilă aici".

Întrebată dacă se simte susţinută pe circuit, Kostiuk a răspuns: "Nicio jucătoare rusă nu a venit să mă vadă. Nimeni nu mi-a spus că îi pare rău pentru ceea ce îmi face ţara ei. O jucătoare mi-a trimis mesaje, alta a discutat cu mine, dar nu am auzit scuze, nu am auzit pe nimeni spunându-mi că nu acceptă ceea ce se întâmplă. Pentru mine asta e şocant. Nu trebuie să fii implicat în politică pentru a te comporta ca o fiinţă umană. Toată lumea ştie ce se întâmplă. Mă doare de fiecare dată când ajung la teren şi îi văd pe toţi aceşti jucători ruşi. Singura lor problemă în acest moment este că nu pot face transferuri de bani. Despre asta vorbesc! Acest lucru este inacceptabil în opinia mea. De ce se comportă astfel jucătorii ruşi? Nu am nicio explicaţie, habar n-am".