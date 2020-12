Ionuţ Stroe: „Sălile de fitness sunt un mediu sigur“. Cum au limitat răspândirea virusului

Invitat la Adevărul Live, şeful MTS a recunoscut că românii sunt prea puţin preocupaţi de activitate fizică şi că cei care au ieşit din casă, care au alergat şi au avut astfel grijă de sănătatea lor au reuşit să treacă mai bine peste perioada dificilă, din martie până acum

„Adevărul“: Cum vedeţi problema sălilor de fitness?

Ionuţ Stroe: A fost un subiect foarte dificil. Pentru că zona competenţelor şi responsabilităţilor Ministerului Tineretului şi Sportului se oprea acolo unde e bariera care face diferenţa între activitatea sportivă şi activitatea comercială. Eu am fost solicitat de reprezentanţii industriei de fitness, pentru că e o activitate cu un pronunţat caracter comercial, pentru că acolo plăteşti ca să intri, să fiu cel care poartă dialogul instituţional cu Ministerul Sănătăţii, în numele lor. Şi am creat un cadru care să definească normele sanitare din aceste săli de fitness. În mare parte, să ştiţi că acest cadru, aceste norme, au fost respectate!

Şi preşedintele federaţiei de fitness, domnul Gabriel Toncean, spunea că aceste săli n-au contribuit la răspândirea virusului...

Şi din punctul meu de vedere, aceste săli de fitness sunt un mediu sigur pentru cei care merg acolo. De fapt, pentru cei care mergem. Pentru că şi eu sunt un om care merge la sala de fitness. Noi suntem nişte oameni familiarizaţi cu regulile care ţin de igienă, de dezinfectarea aparatelor, de folosirea unor prosoape sau obiecte de uz personal.

Ionuţ Stroe, mulţumit de modul în care industria fitness din România a implementat normele sanitare

S-a tot vehiculat că, după alegeri, totul se va închide, inclusiv aceste săli...

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis public mesajul că, după 6 decembrie, nu se va intra în lockdown, nu va exista o nouă stare de urgenţă. Vom continua cu măsurile pentru protejarea sănătăţii oamenilor, dar nu vom bloca activitatea de zi cu zi. În primele trei săptămâni după ce le-am permis sălilor de fitness să-şi reia activitatea, noi am evaluat ceea ce înseamnă această măsură de relaxare şi vă pot spune că normele sanitare sunt respectate în aceste cluburi, în foarte mare măsură. Monitorizarea acestor săli se face şi acum de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. Iar, dacă normele sanitare vor fi respectate ca până acum, eu nu văd nicio problemă în continuarea activităţii acestor săli de fitness. Când ne-a lovit al doilea val de pandemie, s-a pus, într-adevăr, problema închiderii acestor cluburi, dar nu mi-aş dori acest lucru. Am fost şi sunt cel mai mare suporter al întregii activităţi sportive, fizice. Şi consider că menţinerea în activitate a sălilor de fitness îi ajută enorm de mult pe cei care fac sport să traverseze această perioadă extrem de dificilă. Dar atenţie: respectăm, în continuare, regulile şi, cu siguranţă, vom avea continuitate.

Cum a influenţat pandemia percepţia românilor despre sport? Cred că oamenii preţuiesc mai mult sportul acum! Trebuie să recunoaştem un lucru, pentru că, dacă nu vorbim despre minusuri s-ar putea să nu le corectăm niciodată: sportul a lipsit din viaţa socială a românilor! Românii nu fac sport sau fac sport într-o foarte mică măsură, indiferent de vârstă. Misiunea noastră publică e să reaşezăm sportul acolo unde îi e locul în viaţa societăţii. Avem şi tot mai multe studii care indică faptul că sportul ne fereşte de formele grave ale COVID-19... Sportul nu înseamnă doar mişcare, performanţă şi sănătate fizică. Sportul înseamnă şi echilibrul psihic, până la urmă! Dacă îmi permiteţi, sportul e un panaceu al acestei pandemii. Orice om care a ieşit din casă, care a alergat, şi-a îmbunătăţit starea de spirit. Şi prin programele concepute la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului, încercăm să încurajăm românii să facă sport. Pentru că beneficiile sunt enorme! Un copil care face sport se formează cu totul altfel, mult mai bine, ca un viitor adult, comparativ cu un copil care n-are activitate fizică.

În sălile de fitness, instructorii sunt obligaţi să aibă mască, atunci când fac antrenamente personale cu clienţii lor

15.000 de copii au fost legitimaţi la cluburi în ultimele două luni prin programele implementate de Ministerul Tineretului şi Sportului.



CITEŞTE ŞI: