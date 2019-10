Ionuţ Negoiţă vinde 51% din acţiunile clubului Dinamo pe 1 leu. Ce datorii imense are gruparea

Totuşi, cumpărătorul trebuie să investească imediat în echipă 500.000 de euro, datorilile curente către jucători şi furnizori.

"Am luat clubul Dinamo ca şi în faliment şi l-am ţinut în viaţă singur în aceşti ani. Din păcate nu am reuşit performanţe fotbalistice notabile, poate şi pentru că atunci când l-am luat m-a costat destul de mult şi ulterior cu datorii şi ca să-l aduc pe linia de plutire... Cu acele resurse, dacă nu le blocam la început, aş fi putut să plusez pe partea fotbalistică şi sunt convins că şi perfomanţele fotbalistice erau altele. Am decis ireversibil de doi ani să ies din fotbal. Am avut negocieri cu reprezentanţi greci, arabi, chinezi şi români. Am încercat să vând acest club şi de a găsi o soluţie, pe cineva care să facă mult mai mult decât am făcut eu. Marea majoritate a dat înapoi pentru că nu avem casa noastră, nu avem un stadion. Am promis acum câteva luni că într-o lună, într-un fel sau altul voi ceda acţiunile clubului. Am avut discuţii cu domnul Florică şi dânsul mi-a povestit de fonduri din Anglia, Dubai şi un proiect foarte ambiţios, cu cinci milioane pe an investiţi, am tot sperat că lucrurile sunt serioase, chiar dacă majoritatea îmi spunea că nu e cazul să am încerdere. Am fost de acord cu toate propunerile, chiar dacă s-a plecat de sus şi a ajuns către zero, numai în ideea că e o soluţie serioasă. Dar mi-am dat seama că au fost doar poveşti şi dorinţă de publicitate. Mi-am dat seama că e o gogoaşă umflată. Cu Claudiu Florică s-a plecat de la 5 milioane, apoi a scăzut la 3, la două, la unu şi apoi gratis, numai în ideea să vină cu un proiect. Când s-a ajuns la un leu, a dispărut în ceaţă. Am spus că trebuie ca cei care vin să nu aibă o povară a cumpărării şi banii să-i investească în club şi în performanţă. Decizia mea este ca pachetul de 51 la sută să îl vând pe un leu. Cei care vin sunt obligaţi, asta e condiţia, să aducă 500.000 de euro în societate ca să achite datoriile scadente, salarii, furnizori. Acesta este decizia mea, voi fi destul de flexibil şi cooperant în ideea că vreau să predau ştafeta cuiva care să ducă mai departe acest club. Pot renunţa şi la acel leu, dar a spus cineva că nu e bine să iei lucruri gratis", a declarat Negoiţă, într-o conferinţă de presă, citată de news.ro



Acţionarul majoritar al FC Dinamo a declarat că, din 1,8 milioane de euro datorii totale ale clubului, cele către firmele lui sunt de 850.000 de euro.



"Tot clubul costă un milion. Un leu înseamnă 51 la sută, între 51 la sută şi 92, un milion. Dacă cineva vrea toate acţiunile plăteşte un milion şi le are pe toate. datoriile nu sunt către mine, sunt către societăţi care au fcăut cazări, au dat apartamente şi camere de hotel şi mâncare la Săftica mulţi ani de zile şi care au fost plătite mai puţin", a spus Negoiţă.

Negoiţă vinde practic Baza Săftica, cu două terenuri de iarbă, unul sintetic, spaţii de cazare, restaurant, sală de fitness, plus parcul auto, mijloace fixe şi alte echipamente, evaluate la 3,5 milioane de euro, lotul de jucători fiind o altă discuţie şi având o altă valoare.



Negoiţă a devenit acţionar a Dinamo în urmă cu şapte ani şi majoritar în martie 2014. El deţine 93 la sută dintre acţiunile clubului. Ceilalţi acţionari sunt, cu aproximativ şase la sută, AFC Dinamo, societate în insolvenţă controlată de Nicolae Badea, care deţine marca şi palmaresul, şi Cornel Dinu, cu mai puţin de 1 la sută.



Stadionul Dinamo aparţine Clubului Sportiv Dinamo, din cadrul Ministerului de Interne, cesionat pe durată nelimitată grupării controlate de Badea