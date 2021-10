Halep, magie pură: Comentatorul de limba engleză, încântat de un raliu câştigat de Simona VIDEO

Simona Halep a suferit încă o cădere dură în clasamentul WTA, după cum „Adevărul“ a explicat aici, însă se poate consola că jocul ei arată bine. Cel puţin atunci când întâlneşte adversare de nivelul Gabrielei Ruse, din a doua parte a clasamentului.

Miercuri, în turul I de la Transylvania Open, constănţeanca a fost prea bună pentru Ruse pe care a şi învins-o, scurt: 6-1, 6-2, după o oră şi 13 minute.

Partida a fost dominată cap-coadă de Halep şi a furnizat mai multe puncte spectaculoase, câştigate de „Simo“. Un exemplu, în acest sens, poate fi văzut mai jos:

What. A. Shot. 🤯 https://t.co/TUS6N0Gkly — Transylvania Open (@TransylvaniaOpn) October 27, 2021 Ce a spus Simona Halep după meci, la Digi Sport?

*M-am simţit foarte bine pe teren, venind la Cluj e mereu o bucurie. Chiar dacă n-avem public, i-am simţit aproape de mine, cu toate pozele din oraş.

*Vreau să le mulţumesc organizatorilor, mă simt ca acasă. Mă bucur că am făcut un meci bun, nu e uşor să joci împotriva unei adversare din aceeaşi ţară, care are un an extraordinar, a intrat în Top 100.

*A fost o bucurie să fiu pe teren şi sper ca, mâine, să joc la fel de bine. Când ai încredere, intră cam toate loviturile. Mă simt bine, e plăcut să fii la Cluj.

*A fost prima mea accidentare gravă, bine că n-a fost mai devreme, ci la 30 de ani. N-am ştiut să gestionez bine, m-am grăbit pentru a juca la Wimbledon. M-am descurajat, recunosc, a fost un moment greu, nu ştiam dacă pot reveni la nivelul de astăzi.

*Am o lună-două de când mă chinui, dar am început să simt terenul, să fiu sigură pe corpul meu, alerg. Când ţi-e frică, nu poţi fi 100%. Va fi greu să revin acolo unde îmi doresc, dar mă bucur că sunt, din nou, pe teren, aptă de joc.

*Suntem toţi trişti că fanii nu pot fi în tribune, de fiecare dată e o atmosferă incredibilă la Cluj. Trebuie să avem grijă de noi şi aşa ne vom putea bucura, din nou, împreună de tenis.