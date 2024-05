5 mai: 75 de ani de la semnarea tratatului prin care s-a creat Consiliul Europei. Care au fost statele semnatare

Tot pe 5 mai s-a născut ideologul Karl Marx, cîntăreața Adelle, dar și creatoarea de modă Irina Schrotter.

1818: S-a născut Karl Marx, fondator al doctrinei marxiste, filosof si economist

Astăzi se împlinesc 206 de ani de la naşterea filosofului, istoricului, economistului şi jurnalistului Karl Marx, considerat, alături de Friedrich Engels, părinte al comunismului.

Despre Karl Marx şi ideile sale s-a scris şi s-a speculat mult, unii considerându-l autorul moral al crimelor regimului comunist, în timp ce alţii cred că scrierile sale au fost mai degrabă interpretate greşit.

Născut pe 5 mai 1818, în Trier, Germania, Marx a avut o viaţă dominată de răzvrătire, sărăcie şi de boală.

Marx a argumentat că sistemul capitalist, la fel ca și sistemele socioeconomice precedente, produce tensiuni interne care îl conduc la distrugere.

Așa cum capitalismul a înlocuit feudalismul, capitalismul va fi înlocuit de comunism, o societate fără clase care urmează unei perioade de tranziție în care statul va fi un instrument al dictaturii proletariatului si ca schimbările socio-economice se produc prin intermediul activității revoluționare organizate.

În acest model capitalismul va lua sfârșit prin lupta organizată a clasei muncitoare internaționale. Ideile lui Marx au început să exercite o influență majoră asupra mișcării muncitorești la scurt timp după moartea sa. Această influență a crescut impetuos odată cu victoria Revoluției din Octombrie din Rusia, revoluție datorată marxistilor bolșevici condusi de Lenin.

1949: S-a semnat tratatul prin care s-a creat Consiliul Europei

Zece ţări din Europa: Belgia, Danemarca, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Regatul Unit, Suedia și Țările de Jos au semnat tratatul de la Londra prin care a fost crea Consiliul Europei.

Consiliul Europei este o organizație internațională, interguvernamentală și regională. A luat naștere la 5 mai 1949 și reunește toate statele democratice ale Uniunii Europene precum și alte state din centrul și estul Europei. Este independent de Uniunea Europeană, și este diferit și de Consiliul European sau de Consiliul Uniunii Europene. Sediul Consiliului Europei este la Strasbourg.

Consiliul Europei are două dimensiuni: una federalistă, reprezentată de “Adunarea Parlamentară”, alcătuită din parlamentari proveniți din parlamentele naționale, și cealaltă, interguvernamentală, întruchipată de “Comitetul Miniștrilor”, alcătuit din miniștrii de externe ai statelor membre.

Comitetul Miniștrilor reprezintă organismul de decizie al Consiliului Europei. România a deținut președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2005 – mai 2006 și președinția rotativă a Consiliului UE în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2019.

1965: S-a născut creatoarea de modă Irina Schrotter

Născută la Iași, Irina Schrotter a urmat cursurile Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. În 1990, a activat pentru un an ca medic stagiar la Spitalul de Urgențe „Sf Ioan” din Iași. În același an a deschis primul salon de înfrumusețare din Iași, iar un an mai târziu a avut prima prezentare de modă.

De asemenea, în anul 2006, a fondat la Iași Asociația FIT („Future in Textile”). A fost distinsă cu numeroase premii, printre care: Premiul „Personalitatea lunii” la Gala Personalităților, Premiul „Femeia anului 2001”, Premiul „Femeia de succes a anului 2004” și Premiul de „Excelență în modă”.

1988 : S-a născut Adele, cântăreață britanică

Adele Laurie Blue Adkins (născută pe 5 mai 1988, în Tottenham, Londra), cunoscută sub numele de Adele, este o cântăreață, compozitoare și textieră britanică. Ea a fost primul beneficiar al premiului „Critics’ Choice” din cadrul BRIT Awards și a fost numită „Talentul anului 2008” în urma sondajului efectuat de BBC, Sound of 2008.

La Premiile Grammy din 2009, Adele a câștigat premiile pentru „Cel mai bun artist debutant” și „Cea mai bună voce pop”.

2001: Patriotul român Ilie Ilașcu a fost eliberat din închisoarea Hlinoaia

Ilie Ilaşcu, alături de Petru Godiac, Andrei Ivanţoc, Alexandru Leşco şi Tudor Petrov-Popa s-au numărat, în perioada 1990-1992, printre membrii filialei din Tiraspol a Frontului Popular din Moldova.

Aceştia se opuneau separării Transnistriei de Republica Moldova, declarându-se români. La 2 iunie 1992, Ilie Ilaşcu împreaună cu alţi membrii ai grupului de rezistenţă au fost arestaţi şi judecaţi pentru acte de terorism de un tribunal transnistrean. Ilie Ilaşcu a fost condamnat la moarte, Alexandru Leşco la 12 ani de închisoare, iar Andrei Ivanţoc şi Tudor Petrov-Popa au primit câte 15 ani de închisoare.

În urma presiunilor internaţionale şi a unor înţelegeri între serviciile secrete, Ilie Ilaşcu a fost graţiat şi eliberat la 5 mai 2001, după nouă ani de detenţie.

În 2004, a fost pus în libertate şi Alexandru Leşco, la expirarea termenului de detenţie. În acelaşi an, după ce fusese sesizată de Ilie Ilaşcu, CEDO a condamnat R. Moldova şi Rusia şi a cerut punerea în libertate a ultimilor doi membri ai grupului. Tudor Petrov-Popa şi Andrei Ivanţoc au fost eliberaţi în iunie 2007.

2006 : A murit Zoe Dumitrescu-Bușulenga, scriitoare și critic literar

Zoe Dumitrescu Buşulenga s-a născut pe data de 20 august 1920, la Bucureşti. Întreaga viaţă şi-a dedicat-o studiului şi promovării culturii naţionale româneşti. Studiază la Şcoala Centrală din Bucureşti, dar ia şi lecţii de muzică la Conservatorul „Pro-arte”. Reuşeşte să obţină distincţii în domeniul juridic şi filologic.

Datorită implicării sale în viaţa culturală, devine membră a Academiei Române, Academiei de Ştiinţe şi Studii Europene din Franţa sau director al Şcolii Româneşti de la Roma. În cugetările sale, a criticat vehement maniera în care viaţa culturală a românilor este promovată.

Cea mai mare parte din activitatea vieţii sale i-a dedicat-o poetului naţional Mihai Eminescu. Astfel, Zoe Dumitrescu Buşulenga a devenit unul dintre cei mai mari eminescologi ai ţării. Între 1964 şi 1989 ea publică patru mari volume în care este analizată minuţios viaţa şi opera marelui poet.

A îmbrăţişat viaţa monahală

După anul 2000, intelectuala Zoe Dumitrescu decide să se dedice vieţii monahale. Astfel, ea se mută definitiv la mânăstirea Văratec, judeţul Neamţ. Atmosfera din cadrul sfântului lăcaş îi era destul de cunoscută, în tinereţe Zoe Dumitrescu pribegind prin aceste locuri sfinte cu prietenii săi.

„Venirea la Văratec a fost o întâmplare, să zicem. Dar nu este nimic întâmplător pe lume. Totul e făcut de sus. M-a invitat aici prietena mea Valerica Sadoveanu, în fiecare vară. Din ce în ce mai mult m-am apropiat de Văratec, am cunoscut Văratecul, am cunoscut celelalte mănăstiri dimprejur, m-am împrietenit cu preoţii, cu stareţii, cu călugării” evocă intelectuala în amintirile sale, citate de site-ul cuvantul-ortodox.ro.

Cu câţiva ani înainte de a trece în nefiinţă, Zoe Dumitrescu Buşulenga decide să se apropie cu adevărat de Dumnezeu. Astfel, ea se călugăreşte sub numele de maica Benedicta şi va purta acest statut până în clipa morţii, 5 mai 2006. Trupul neînsufleţit a fost înhumat în cimitirul mânăstirii Putna, iar zeci de oameni vin în pelerinaj să se roage la mormântul maicii.