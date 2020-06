Gigi Becali, lovitură grea: A rămas fără al doilea cel mai bun marcator al echipei. Anunţul oficial

Pandemia a făcut prima mare victimă în lotul roş-albaştrilor! Trecut în şomaj tehnic, după întreruperea sezonului, deoarece a refuzat micşorarea salarială propusă până în luna septembrie, Harlem Gnohere (32 de ani) a căzut în dizgraţia patronului Gigi Becali. Şi, drept urmare, nu va mai apuca reluarea sezonului în tricoul bucureştenilor.





Miercuri seară, atât atacantul francez, cât şi pagina de Facebook a clubului au anunţat despărţirea, în mod oficial. Iar într-o intervenţie telefonică la Digi Sport, patronul Gigi Becali a insistat că nu regretă nimic după plecarea lui Gnohere. Asta în ciuda faptului că vârful de 32 de ani era al doilea cel mai bun marcator al FCSB, cu şase reuşite. Doar Florinel Coman, cu 11 goluri, a înscris mai mult în campionat din lotul roş-albaştrilor. Denis Man şi Florin Tănase au, de asemenea, câte şase goluri.





În mesajul său de adio, Gnohere n-a pomenit nimic despre actualul antrenor al FCSB, Bogdan Argeş Vintilă, semn că relaţiiile au fost glaciale, tehnicianul nefiind respectat de atacant, care ştia că Vintilă e doar o „marionetă“ a patronului.





În schimb, Gnohere i-a dedicat un fragment ofiţerului de presă de la FCSB pe care l-a numit „fratele meu“.





Ce a scris Harlem Gnohere pe Instagram?





*Aceasta este una dintre cele mai dificile scrisori pe care am scris-o în viaţa mea. Cu o mare tristeţe trebuie să spun la revedere clubului care m-a făcut să descopăr Europa, visul pe care îl voiam realizat de foarte mult timp.





*Am petrecut trei sezoane şi jumătate fantastice la FC Steaua Bucureşti şi m-am bucurat de fiecare minut al şederii mele aici. (…) Laurenţiu Reghecampf, Nicolae Dică, Mihai Teja au făcut parte din experienţa mea la club. Au fost o sursă de motivaţie pentru fiecare sesiune de antrenament din fiecare meci.





*Sper doar că prestaţiile mele pe teren au ajutat pentru a răsplăti o parte din încrederea pe care ei mi-au arătat-o.





*În inima mea va fi întotdeauna un loc pentru toată lumea. Şi aici mă refer la voi, suporteri, angajaţi, coechipieri, toţi care aţi contribuit la povestea mea.





*Bucureşti (România), te voi păstra în inima mea. Ştiind că prin tot ce am trecut, am format o poveste minunată.





*Mulţumesc foarte mult! (Cătălin Fainisi - n.r. - ofiţer de presă FCSB). Eşti fratele meu. Sunt fericit că te-am cunoscut în perioada mea la FCSB. Te iubesc fratele meu 😢😥 Acesta nu este un rămas bun, ci doar un mesaj de la revedere.





Ce a anunţat clubul FCSB pe Facebook?





*FCSB anunţă că a ajuns la un acord cu Harlem Gnohere pentru rezilierea contractului.





*Atacantul francez în vârstă de 32 de ani, care a evoluat pentru echipa noastră din ianuarie 2017, a îmbrăcat tricoul roş-albastru în 115 partide oficiale în toate competiţiile, reuşind să înscrie de 51 de ori şi să ofere 6 pase de gol.





*FCSB îi mulţumeşte pentru contribuţie şi îi urează mult succes în continuare!





Ce a spus Gigi Becali?





*Da, a semnat acum două ore. Mie îmi convine că a plecat Gnohere. Mă bazez pe Adi Petre, pe Coman, am atacanţi! Plus că el a întârziat la reunire, avea kilograme în plus, mai dura până devenea apt de joc.