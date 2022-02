Gaz Metan Mediaş se afundă din ce în ce mai rău. Fără bani, fără victorii, în curând fără jucători

Situaţia de la Gaz Metan Mediaş a fost descrisă cel mai bine de unul din jucătorii ardeleni, de Ioan Filip. „Noi suntem într-o situaţie foarte grea. Probabil luni vom pleca. Nu ştiu dacă o să mai rămână vreun jucător la echipă. Toţi vor pleca! Nu se poate aşa. Avem 4 luni restante, nu poţi rămâne atâtea luni fără bani. Nu se mai poate! Am fost păcăliţi, am fost minţiţi, am avut încredere, dar gata. Ieri a fost o şedinţă, dar trebuie să se ia o decizie rapidă. Luni toată lumea vrea să plece, speră să plece. Nu va mai veni nimeni”, a spus Ioan Filip, la Telekom Sport.