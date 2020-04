Fostul star al lui Liverpool, John Arne Riise, şi fiica acestuia şi-au petrecut noaptea în spital, după un accident auto

„Suntem amândoi bine şi am părăsit spitalul, după o noapte în care am fost ţinuţi sub observaţie“, a transmis John Arne Riise, acum în vârstă de 39 de ani.





Fostul fotbalist a părăsit suprafaţa şoselei marţi seară, pentru a evita un obstacol. În maşina lui John Arne Riise se afla şi fiica acestuia, Ariana (19 ani). Chiar dacă maşina a fost serios avariată, atât fostul sportiv, cât şi fiica sa, erau conştienţi la sosirea ambulanţei şi nu au fost răniţi grav.





Riise s-a retras în 2016, după ce a evoluat la echipe precum AS Monaco, AS Roma sau Liverpool. În 2005, norvegianul a câştigat Liga Campionilor cu Liverpool, după o finală memorabilă cu AC Milan, în care englezii au revenit de la 0-3 pentru a cuceri trofeul.