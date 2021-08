Este oficial. Messi nu mai continuă la Barcelona. Anunţul clubului

“Deşi FC Barcelona şi Lionel Messi au ajuns la un acord şi la intenţia clară ca ambele părţi să semneze astăzi un nou contract, acest luucru nu se poate întâmpla, din cauza unor obstacole financiare şi structurale (regulamentele Ligii Spaniole). Drept urmare, Messi nu va rămâne la FC Barcelona. Ambele părţi regretă profund că dorinţele jucătorului şi clubului nu vor fi îndeplinite până la urmă. FC Barcelona îşi exprimă din toată inima recunoştinţa faţă de jucător pentru contribuţia sa la creşterea clubului şi îi urează toate cele bune în viitor în plan personal şi profesional”, este anunţul catalanilor.

Telenovela rămânerii lui Lionel Messi la Barcelona s-a încheiat. Argentinianul a devenit liber de contract, de la 1 iulie, iar, de atunci, speculaţiile privind viitorul său au curs, în presa internaţională.

Barcelona a fost, practic, în imposibilitatea de a-i oferi starului său o prelungire imediată a înţelegerii. Motivul? Criza financiară care face ravagii în La Liga, din cauza pandemiei.

Pentru a salva cele 20 de grupări din prima divizie, La Liga a bătut palma cu CVC Capital Partners, un fond de investiţii. Cei de la CVC au plătit suma de 2,7 miliarde de euro, în schimbul a 10% din acţiunile campionatului spaniol de fotbal. Mai departe, La Liga a direcţionat 90 la sută din această sumă spre cluburi, sub forma unor împrumuturi care vor fi achitate, în următorii 40 de ani.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona