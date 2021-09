Emma Răducanu, primul interviu după triumful de la US Open: A vorbit despre rolul părinţilor în succesul ei

Aflată în lumina reflectoarelor, Emma a acordat un interviu pentru site-ul oficial WTA, în care a vorbit despre mama ei, chinezoaica Renne, dar şi despre tatăl său, românul Ion, care şi-a schimbat numele în Ian, după ce s-a stabilit în Marea Britanie. Potrivit presei engleze, părinţii Emmei lucrează în domeniul financiar.

WTA Tennis: Cum te simţi acum, la câteva zile după victoria de la US Open?

Emma Răducanu: Sunt foarte fericită. Deşi încă n-am realizat pe deplin ce am reuşit. Din când în când, îmi aduc aminte că am câştigat un Grand Slam (râde). E un sentiment tare ciudat.

La vârsta junioratului, unde credeai că te va duce sportul de performanţă?

În primul rând, mă uitam la jucătorii mari şi la cum câştigau ei turneele de Grand Slam. Numai o astfel de performanţă era un vis pentru mine. Iar acum, când l-am îndeplinit, mi se pare că noaptea de după finala de la US Open a fost cea mai specială din viaţa mea de până acum. Cu toate acele momente în care am stat de vorbă, cu prietenii, cu cei din stafful meu şi doar am retrăit ceea ce s-a întâmplat, în ultimele trei săptămâni.

Care a fost cheia succesului tău la US Open?

Am fost înfometată (râde). Am avut această dorinţă nebună de a câştiga. Dar ceea ce a contat cu adevărat a fost că, în niciun moment, nu mi-am pierdut capul. M-am concentrat doar pe următorul meci şi pe jucătoarea pe care am avut-o în faţă. În fiecare zi, m-am concentrat doar pe ce am avut de făcut atunci, pe moment. Şi am repetat asta, timp de trei săptămâni. Am jucat un tenis de calitate, în faţa unor adversare extrem de puternice. Şi chiar dacă n-am cedat niciun set, am primit o replică dură, în fiecare meci.

Ai vorbit, în multe rânduri, despre părinţii tăi. Cum ţi-au influenţat cariera?

Au fost foarte exigenţi cu mine, în copilărie. Şi nu doar în privinţa tenisului, ci legat de toate aspectele vieţii. Şi cred că exigenţa lor mi-a dat această mentalitate de învingător. M-a împins spre succes. De pildă, când mergeam în China, în vizită la rudele din partea mamei, vedeam ce puternici sunt, din punct de vedere mental. De parcă nimic nu i-ar fi doborât. Aş spune că mama a fost o sursă importantă de inspiraţie pentru mine. Pentru că a muncit din greu în viaţă. Părinţii m-au învăţat să fiu exigentă cu mine şi să-mi stabilesc nişte standarde înalte. Ceea ce e un lucru bun, dar, uneori, poate fi şi dăunător, pentru că ai aşteptări mari de la tine şi vrei ca totul să fie perfect. Uneori, nu se poate însă. De aceea, cred că, pentru a echilibra lucrurile, uneori, trebuie să fiu mai puţin aspră cu mine.