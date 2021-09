Două puştoaice geniale: Emma Răducanu şi Leylah Fernandez au vorbit despre „minunea“ realizată la US Open

Dacă e să ne luăm după carierele celor două puştoaice care s-au întâlnit ultima dată într-o asemenea finală, Serena Williams şi Martina Hingis în 1999, meci încheiat cu victoria americancei, atunci Emma şi Leylah vor avea, probabil, ani buni în faţă în care vor da tonul în circuitul feminin.

Deocamdată, cele două adversare în finala de sâmbătă (ora 23.00, Eurosport) încearcă să realizeze şi ele ce au făcut la New York.

Ce a spus Emma Răducanu după calificarea în finală?

*Eu şi Leylah Fernandez ne ştim de mult, pentru că eu m-am născut în Toronto, iar ea e, după cum ştiţi, din Canada. Ca atare, am avut o relaţie de amiciţie când eram junioare. Apoi, ne-am şi întâlnit, la Wimbledon, la junioare. Dar de atunci amândouă am ajuns foarte departe. Ne-am schimbat mult jocul şi ne-am dezvoltat şi ca oameni. Sunt convinsă că va fi o întâlnire complet diferită faţă de cea de la All Englad Club, la junioare. Amândouă jucăm bine şi sunt sigură că vom face o partidă frumoasă, care să placă publicului.

*M-am concentrat asupra fiecărei partide, am luat meci cu meci şi am ajuns aici. Dar, n-aş fi reuşit asta fără suportul publicului. Am simţit o susţinere incredibilă. La New York, am primit un sprijin extraordinar. M-a mirat, m-a emoţionat ce au făcut aceşti oameni din tribune pentru mine. Să joc în nocturnă aici, pe Arthur Ashe, a fost un vis pentru mine care s-a îndeplinit. N-am nicio presiune! Sunt calificată în finală. Tehnic, eu n-ar fi trebuit să fiu aici, deci n-ar trebui să am emoţii.

Sunt ani de muncă, de lacrimi, de sânge şi de tot în spatele acestei victorii. Mi-am dorit să fiu în finală. Aryna Sabalenka şi-a dorit acelaşi lucru. Nu ştiu cum am câştigat ultimul punct, dar mă bucur că sunt în finală. Leylah Fernandez, locul 73 WTA

US Open 2021, tabloul semifinalelor

Feminin

*Fernandez (73 WTA) - Sabalenka (2 WTA)

7-6, 4-6, 6-4

*Raducanu (150 WTA) - Sakkari (18 WTA)

6-1, 6-4

Masculin

*Auger-Aliassime (15 ATP) - Medvedev (2 ATP)

*Djokovici (1 ATP) - Zverev (4 ATP)

Se vor juca, vineri seară, începând cu ora 22.00, Eurosport.